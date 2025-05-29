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Замминистра природных ресурсов Краснодарского края арестовали - РИА Новости, 29.05.2025
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10:24 29.05.2025 (обновлено: 10:36 29.05.2025)
https://ria.ru/20250529/arest-2019719949.html
Замминистра природных ресурсов Краснодарского края арестовали
Замминистра природных ресурсов Краснодарского края арестовали - РИА Новости, 29.05.2025
Замминистра природных ресурсов Краснодарского края арестовали
Суд арестовал на два месяца первого замминистра природных ресурсов Кубани Александра Каинова, подозреваемого в мошенничестве, сообщает пресс-служба судов... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T10:24:00+03:00
2025-05-29T10:36:00+03:00
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КРАСНОДАР, 29 мая - РИА Новости. Суд арестовал на два месяца первого замминистра природных ресурсов Кубани Александра Каинова, подозреваемого в мошенничестве, сообщает пресс-служба судов региона, сообщает пресс-служба судов Краснодарского края."Первомайским районным судом г. Краснодара рассмотрено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении Александра Каинова. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. Судом ходатайство удовлетворено. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Срок меры- 2 месяца", - говорится в сообщении.По версии следствия, летом 2023 года к фигуранту обратился его знакомый с просьбой оказать содействие в изменении вступившего в законную силу приговора внуку его товарища. Тот был осужден к лишению свободы за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения.Ссылаясь на обширность своих связей, подозреваемый сообщил, что может повлиять на изменение приговора и назначение наказания, не связанного с лишением свободы. Взамен он потребовал 4 миллиона рублей - якобы для передачи должностным лицам.В период с августа по сентябрь 2023 года подозреваемый получил от жителя Курганинского района через своего знакомого 3,8 миллиона рублей, 200 тысяч из общей суммы знакомый фигуранта оставил себе, сообщали в СУСК региона.
https://ria.ru/20250523/kamchatka-2018604894.html
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краснодарский край, краснодар, россия, общество
Краснодарский край, Краснодар, Россия, Общество
Замминистра природных ресурсов Краснодарского края арестовали

Замминистра природных ресурсов Краснодарского края Каинова арестовали

© Минприроды Краснодарского края/ВКонтактеАлександр Каинов
Александр Каинов - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© Минприроды Краснодарского края/ВКонтакте
Александр Каинов. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 29 мая - РИА Новости. Суд арестовал на два месяца первого замминистра природных ресурсов Кубани Александра Каинова, подозреваемого в мошенничестве, сообщает пресс-служба судов региона, сообщает пресс-служба судов Краснодарского края.
"Первомайским районным судом г. Краснодара рассмотрено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении Александра Каинова. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. Судом ходатайство удовлетворено. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Срок меры- 2 месяца", - говорится в сообщении.
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По версии следствия, летом 2023 года к фигуранту обратился его знакомый с просьбой оказать содействие в изменении вступившего в законную силу приговора внуку его товарища. Тот был осужден к лишению свободы за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения.
Ссылаясь на обширность своих связей, подозреваемый сообщил, что может повлиять на изменение приговора и назначение наказания, не связанного с лишением свободы. Взамен он потребовал 4 миллиона рублей - якобы для передачи должностным лицам.
В период с августа по сентябрь 2023 года подозреваемый получил от жителя Курганинского района через своего знакомого 3,8 миллиона рублей, 200 тысяч из общей суммы знакомый фигуранта оставил себе, сообщали в СУСК региона.
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