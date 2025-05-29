Главу новосибирского управления охраны Росгвардии арестовали
Главу новосибирского управления вневедомственной охраны Росгвардии арестовали
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НОВОСИБИРСК, 29 мая – РИА Новости. Заельцовский районный суд Новосибирска в четверг заключил под сражу на два месяца начальника управления вневедомственной охраны Росгвардии по Новосибирской области Ровшана Курбанова, подозреваемого в получении взятки, сообщает управление судебного департамента в Новосибирской области.
"Рассмотрено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении начальника управления вневедомственной охраны Росгвардии по Новосибирской области полковника полиции Курбанова Ровшана, обвиняемого по пунктам "б", "в" части 5 статьи 290 УК РФ… Судом избрана мера пресечения в отношении Курбанова Р.К. в виде заключения под стражу до 27 июля 2025", - говорится в сообщении.
Органом предварительного следствия, пояснили в управлении, Курбанов обвиняется в том, что он, являясь начальником ФГКУ "Управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российский Федерации по Новосибирской области", 30 апреля через мессенджер WatsApp позвонил руководителю отдела по предотвращению внештатных ситуаций торгового центра "Лемана ПРО" с требованием передачи ему взятки в виде строительных материалов на сумму более 293 тысяч рублей, что составляет крупный размер, за совершение заведомо незаконных действий в пользу взяткодателя.
Курбанов возглавляет управление вневедомственной охраны управления Росгвардии по Новосибирской области с 2017 года. Неофициальная информация о задержании Курбанова появилась в местных СМИ утром 29 мая, официально правоохранительные органы ее не комментировали.
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