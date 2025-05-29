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Фидан оценил принятие Россией посредничества Турции в переговорах - РИА Новости, 29.05.2025
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17:47 29.05.2025 (обновлено: 17:54 29.05.2025)
https://ria.ru/20250529/ankara-2019838390.html
Фидан оценил принятие Россией посредничества Турции в переговорах
Фидан оценил принятие Россией посредничества Турции в переговорах - РИА Новости, 29.05.2025
Фидан оценил принятие Россией посредничества Турции в переговорах
Анкара считает важным принятие Россией посредничества Турции по Украине, в процессе значимой будет также роль США, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан. РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T17:47:00+03:00
2025-05-29T17:54:00+03:00
в мире
россия
турция
украина
хакан фидан
владимир мединский
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АНКАРА, 29 мая – РИА Новости. Анкара считает важным принятие Россией посредничества Турции по Украине, в процессе значимой будет также роль США, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан. "…Мы в состоянии выполнять многие посреднические функции в этом процессе. Потому что это не то, что произойдет благодаря усилиям одного посредника. Но я думаю, что участие субъектов с разными навыками и перспективами, которые хотят добиться одного и того же результата, на самом деле является важным критерием в достижении этого результата. Здесь, как я уже сказал, важна роль США… И здесь важным является то, что Россия согласилась на предложения Турции. Не ставя стороны в сложную ситуацию, мы передаем обеим сторонам процесс оценки, который на самом деле является результатом пристального наблюдения за проблемой и беспокойства о ней. Мы сделали определенные выводы", - приводит слова Фидана агентство DHA. По его словам, у Турции нет другой стратегической цели, кроме самого мира. "Когда мы ставили перед собой внешнеполитические цели, мы исходили из того, чтобы уменьшить и прекратить войны и напряженность вокруг нас. Потому что если в вашем регионе нет стабильности, это влияет на вашу безопасность, это влияет на вашу экономику. Стабильность в нашем собственном регионе очень важна. Поэтому мы используем все инструменты дипломатии для обеспечения стабильности. Турция - стабилизирующая сила в Сирии, стабилизирующая сила в Ираке, сильная страна на Балканах, в Средиземноморье, на Эгейском море и на Кавказе, великая страна в своем регионе и сильный лидер", - отметил глава МИД Турции. Как сообщил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров, следующий раунд прямых переговоров России и Украины пройдет 2 июня в Турции, Россия передаст на нем свой меморандум Украине. Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.
https://ria.ru/20250529/fidan--2019706677.html
https://ria.ru/20250529/lavrov-2019774215.html
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РИА Новости
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в мире, россия, турция, украина, хакан фидан, владимир мединский, сергей лавров
В мире, Россия, Турция, Украина, Хакан Фидан, Владимир Мединский, Сергей Лавров
Фидан оценил принятие Россией посредничества Турции в переговорах

Фидан: Турция считает важным принятие Россией ее посредничества по Украине

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкФлаг Турции
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
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АНКАРА, 29 мая – РИА Новости. Анкара считает важным принятие Россией посредничества Турции по Украине, в процессе значимой будет также роль США, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан.
"…Мы в состоянии выполнять многие посреднические функции в этом процессе. Потому что это не то, что произойдет благодаря усилиям одного посредника. Но я думаю, что участие субъектов с разными навыками и перспективами, которые хотят добиться одного и того же результата, на самом деле является важным критерием в достижении этого результата. Здесь, как я уже сказал, важна роль США… И здесь важным является то, что Россия согласилась на предложения Турции. Не ставя стороны в сложную ситуацию, мы передаем обеим сторонам процесс оценки, который на самом деле является результатом пристального наблюдения за проблемой и беспокойства о ней. Мы сделали определенные выводы", - приводит слова Фидана агентство DHA.
Президент РФ Владимир Путин и глава МИД Турции Хакан Фидан во время встречи - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
Фидан раскрыл подробности встречи с Путиным
Вчера, 08:43
По его словам, у Турции нет другой стратегической цели, кроме самого мира.
"Когда мы ставили перед собой внешнеполитические цели, мы исходили из того, чтобы уменьшить и прекратить войны и напряженность вокруг нас. Потому что если в вашем регионе нет стабильности, это влияет на вашу безопасность, это влияет на вашу экономику. Стабильность в нашем собственном регионе очень важна. Поэтому мы используем все инструменты дипломатии для обеспечения стабильности. Турция - стабилизирующая сила в Сирии, стабилизирующая сила в Ираке, сильная страна на Балканах, в Средиземноморье, на Эгейском море и на Кавказе, великая страна в своем регионе и сильный лидер", - отметил глава МИД Турции.
Как сообщил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров, следующий раунд прямых переговоров России и Украины пройдет 2 июня в Турции, Россия передаст на нем свой меморандум Украине.
Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.
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В миреРоссияТурцияУкраинаХакан ФиданВладимир МединскийСергей Лавров
 
 
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