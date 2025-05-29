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В Крыму осудили агента СБУ, передававшего сведения о военных складах

В Крыму осудили агента СБУ, передававшего сведения о военных складах - РИА Новости, 29.05.2025

В Крыму осудили агента СБУ, передававшего сведения о военных складах

Житель Джанкоя, завербованный службой безопасности Украины, приговорен к 20 годам колонии, мужчина передавал информацию о складах Минобороны и Росгвардии,... РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T11:40:00+03:00

2025-05-29T11:40:00+03:00

2025-05-29T11:40:00+03:00

джанкой

украина

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федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости. Житель Джанкоя, завербованный службой безопасности Украины, приговорен к 20 годам колонии, мужчина передавал информацию о складах Минобороны и Росгвардии, сообщает пресс-служба прокуратуры региона. "Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил виновного к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и дальнейшим ограничением свободы на 1 год 10 месяцев и штрафом в размере 300 тысяч рублей", - говорится в сообщении. Решение в отношении 59-летнего жителя Джанкоя вынес Верховный суд Крыма. Мужчину признали виновным в госизмене. "Судом установлено, что в 2022 году мужчина, являясь противником проведения специальной военной операции, установил контакт с представителем службы безопасности Украины. Ранее он выезжал из Крыма на Украину, где был завербован украинскими спецслужбами", - говорится в сообщении. По данным ведомства, по заданию украинских кураторов мужчина собирал сведения о местах расположения складов министерства обороны РФ и Росгвардии в Джанкое и Красноперекопском районе. "Скриншоты геолокаций с выделением участков мест расположений складов осужденный, используя один из мессенджеров, направлял представителям СБУ", - подчеркнули в прокуратуре. Задержали мужчину сотрудники крымского управления ФСБ.

https://ria.ru/20250117/sevastopol-1994132731.html

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джанкой

украина

республика крым

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джанкой, украина, республика крым, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), министерство обороны рф (минобороны рф), служба безопасности украины, происшествия, россия