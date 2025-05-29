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В Крыму осудили агента СБУ, передававшего сведения о военных складах - РИА Новости, 29.05.2025
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11:40 29.05.2025
https://ria.ru/20250529/agent-2019733777.html
В Крыму осудили агента СБУ, передававшего сведения о военных складах
В Крыму осудили агента СБУ, передававшего сведения о военных складах - РИА Новости, 29.05.2025
В Крыму осудили агента СБУ, передававшего сведения о военных складах
Житель Джанкоя, завербованный службой безопасности Украины, приговорен к 20 годам колонии, мужчина передавал информацию о складах Минобороны и Росгвардии,... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T11:40:00+03:00
2025-05-29T11:40:00+03:00
джанкой
украина
республика крым
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
министерство обороны рф (минобороны рф)
служба безопасности украины
происшествия
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости. Житель Джанкоя, завербованный службой безопасности Украины, приговорен к 20 годам колонии, мужчина передавал информацию о складах Минобороны и Росгвардии, сообщает пресс-служба прокуратуры региона. "Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил виновного к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и дальнейшим ограничением свободы на 1 год 10 месяцев и штрафом в размере 300 тысяч рублей", - говорится в сообщении. Решение в отношении 59-летнего жителя Джанкоя вынес Верховный суд Крыма. Мужчину признали виновным в госизмене. "Судом установлено, что в 2022 году мужчина, являясь противником проведения специальной военной операции, установил контакт с представителем службы безопасности Украины. Ранее он выезжал из Крыма на Украину, где был завербован украинскими спецслужбами", - говорится в сообщении. По данным ведомства, по заданию украинских кураторов мужчина собирал сведения о местах расположения складов министерства обороны РФ и Росгвардии в Джанкое и Красноперекопском районе. "Скриншоты геолокаций с выделением участков мест расположений складов осужденный, используя один из мессенджеров, направлял представителям СБУ", - подчеркнули в прокуратуре. Задержали мужчину сотрудники крымского управления ФСБ.
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джанкой, украина, республика крым, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), министерство обороны рф (минобороны рф), служба безопасности украины, происшествия, россия
Джанкой, Украина, Республика Крым, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Служба безопасности Украины, Происшествия, Россия
В Крыму осудили агента СБУ, передававшего сведения о военных складах

Жителя Джанкоя, завербованного СБУ, приговорили к 20 годам колонии

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости. Житель Джанкоя, завербованный службой безопасности Украины, приговорен к 20 годам колонии, мужчина передавал информацию о складах Минобороны и Росгвардии, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
"Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил виновного к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и дальнейшим ограничением свободы на 1 год 10 месяцев и штрафом в размере 300 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
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Решение в отношении 59-летнего жителя Джанкоя вынес Верховный суд Крыма. Мужчину признали виновным в госизмене.
"Судом установлено, что в 2022 году мужчина, являясь противником проведения специальной военной операции, установил контакт с представителем службы безопасности Украины. Ранее он выезжал из Крыма на Украину, где был завербован украинскими спецслужбами", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, по заданию украинских кураторов мужчина собирал сведения о местах расположения складов министерства обороны РФ и Росгвардии в Джанкое и Красноперекопском районе.
"Скриншоты геолокаций с выделением участков мест расположений складов осужденный, используя один из мессенджеров, направлял представителям СБУ", - подчеркнули в прокуратуре.
Задержали мужчину сотрудники крымского управления ФСБ.
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ДжанкойУкраинаРеспублика КрымФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)Служба безопасности УкраиныПроисшествияРоссия
 
 
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