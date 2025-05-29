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Юрист раскрыл, как мошенники теперь называют “безопасный счет”
Юрист раскрыл, как мошенники теперь называют “безопасный счет” - РИА Новости, 29.05.2025
Юрист раскрыл, как мошенники теперь называют “безопасный счет”
Вместо понятия “безопасный счет” мошенники начали использовать “криптовалютные”, “резервные” и “декларационные” счета, однако упаковка обмана от этого не... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T03:15:00+03:00
2025-05-29T03:15:00+03:00
2025-05-29T03:15:00+03:00
общество
россия
иван соловьев (юрист)
мошенничество
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Вместо понятия “безопасный счет” мошенники начали использовать “криптовалютные”, “резервные” и “декларационные” счета, однако упаковка обмана от этого не изменилась, рассказал агентству "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев.По его словам, созданием алоритмов подобных словосочетаний заняты лучшие умы криминального мира — от психологов до юристов, экономистов и даже специалистов по НЛП. Их цель — создать убедительную и вызывающую доверия легенду, чтобы жертва бездумно совершала нужные преступникам действия."Термины, слова и словосочетания должны быть в меру профессиональными и понятными простому человеку, но при этом безапелляционными", — объясняет Соловьев.При этом они могут легко меняться, если прежняя формулировка уже не работает. Именно так произошло с “безопасным счетом” — на самом деле, безопасен только ваш личный счет, и к нему нельзя допускать посторонних. Поэтому в любые разговоры с незнакомцами вступать не следует, подытожил юрист.
https://ria.ru/20250522/proslushka-2018366532.html
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общество, россия, иван соловьев (юрист), мошенничество
Общество, Россия, Иван Соловьев (юрист), Мошенничество
Юрист раскрыл, как мошенники теперь называют “безопасный счет”
Юрист Соловьев предупредил о схеме мошенничества с декларационными счетами