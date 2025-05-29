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Адвоката в Калининграде обвинили в сотрудничестве с другим государством - РИА Новости, 29.05.2025
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17:58 29.05.2025
https://ria.ru/20250529/advokata--2019842491.html
Адвоката в Калининграде обвинили в сотрудничестве с другим государством
Адвоката в Калининграде обвинили в сотрудничестве с другим государством - РИА Новости, 29.05.2025
Адвоката в Калининграде обвинили в сотрудничестве с другим государством
Адвокат в Калининграде обвиняется в сотрудничестве с иностранным государством, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба СУСК РФ по региону. РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T17:58:00+03:00
2025-05-29T17:58:00+03:00
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общество
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КАЛИНИНГРАД, 29 мая — РИА Новости. Адвокат в Калининграде обвиняется в сотрудничестве с иностранным государством, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба СУСК РФ по региону. По версии следствия, в 2024 году адвокат передавала спецслужбам недружественного государства сведения о сотрудниках силового блока региона, которые становились ей известны в силу адвокатской деятельности. "Следственными органами следственного комитета Российской Федерации по Калининградской области в отношении 64-летней адвоката Калининградской областной коллегии адвокатов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, в целях оказания содействия в деятельности, заведомо направленной против безопасности Российской Федерации)", - говорится в сообщении. Отмечается, что решение о возбуждении уголовного дела принято следствием на основании материалов оперативно-розыскных мероприятий, проведенных УФСБ России по Калининградской области. В настоящее время адвокат задержана, допрошена, ей предъявлено обвинение. В жилище обвиняемой и еще ряда адвокатов, осведомленных о преступной деятельности фигурантки, проведены обыски, добавляет СУСК. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
https://ria.ru/20240704/gosizmena-1957355042.html
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россия, калининград, калининградская область, общество
Россия, Калининград, Калининградская область, Общество
Адвоката в Калининграде обвинили в сотрудничестве с другим государством

СК РФ: адвоката в Калининграде обвинили в сотрудничестве с другим государством

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
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Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
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КАЛИНИНГРАД, 29 мая — РИА Новости. Адвокат в Калининграде обвиняется в сотрудничестве с иностранным государством, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба СУСК РФ по региону.
По версии следствия, в 2024 году адвокат передавала спецслужбам недружественного государства сведения о сотрудниках силового блока региона, которые становились ей известны в силу адвокатской деятельности.
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"Следственными органами следственного комитета Российской Федерации по Калининградской области в отношении 64-летней адвоката Калининградской областной коллегии адвокатов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, в целях оказания содействия в деятельности, заведомо направленной против безопасности Российской Федерации)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что решение о возбуждении уголовного дела принято следствием на основании материалов оперативно-розыскных мероприятий, проведенных УФСБ России по Калининградской области.
В настоящее время адвокат задержана, допрошена, ей предъявлено обвинение. В жилище обвиняемой и еще ряда адвокатов, осведомленных о преступной деятельности фигурантки, проведены обыски, добавляет СУСК. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
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