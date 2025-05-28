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Житель Москвы, пытавшийся отравить животных, уже десять лет пугает соседей - РИА Новости, 28.05.2025
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13:24 28.05.2025 (обновлено: 14:07 28.05.2025)
https://ria.ru/20250528/zoopark-2019541896.html
Житель Москвы, пытавшийся отравить животных, уже десять лет пугает соседей
Житель Москвы, пытавшийся отравить животных, уже десять лет пугает соседей - РИА Новости, 28.05.2025
Житель Москвы, пытавшийся отравить животных, уже десять лет пугает соседей
Житель Москвы, задержанный за попытку отравить животных в зоопарке, уже больше 10 лет выбрасывает из квартиры на улицу вещи, причем однажды это была гиря, ходит РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T13:24:00+03:00
2025-05-28T14:07:00+03:00
москва
московский зоопарк
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Житель Москвы, задержанный за попытку отравить животных в зоопарке, уже больше 10 лет выбрасывает из квартиры на улицу вещи, причем однажды это была гиря, ходит голым и портит замки, рассказала РИА Новости соседка мужчины. По словам Елизаветы, задержанный заселился в их дом в 2013 году. "В принципе, сразу начались какие-то фокусы… У нас из окон каждую весну-осень что-нибудь летает. Это могут быть монеты, это могут быть шприцы с кровью, это могут быть ножи. И дальше на увеличение. У нас один раз вылетела дверь (с балкона – ред.)… Гиря 16 килограмм парню перед носом (упала – ред.), это ещё давно было. У нас прямо вмятина на асфальте осталась", - сказала Елизавета. Девушка добавила, что мужчина может расхаживать голым по подъезду, общая дверь сейчас нараспашку, раньше там был замок, как и на остальных этажах, но он его выломал. Соседи не стали устанавливать новый, чтобы в случае очередного обострения мужчины был "отход". Мать неблагополучного соседа живет в доме поблизости, и когда мужчина вновь начинает куролесить, соседи звонят ей, чтобы она пришла и попыталась привести сына в чувство, заявила собеседница. По предварительным данным, 43-летний мужчина в Московском зоопарке кидал животным в вольер таблетки с экстрактом валерианы. Сам он на видео МВД пояснил, что купил валерьянку недалеко от своего дома, приехал в зоопарк и по 20 таблеток кинул к леопарду и рыси, потому что "хотел привести их в чувство".
https://ria.ru/20250528/zoopark-2019526754.html
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Соседка о москвиче, который пытался отравить животных в Московском зоопарке
Москвич, который пытался отравить животных в зоопарке (https://t.me/rian_ru/296055), уже более 10 лет пугает соседей – выбрасывает вещи с балкона, ходит голым по подъезду и портит замки. Об этом РИА Новости рассказала соседка мужчины Елизавета. Заселился он в дом, где сейчас живет, в 2013-м. Сразу начались какие-то фокусы… У нас из окон каждую весну-осень что-нибудь летает. Это могут быть монеты, это могут быть шприцы с кровью, это могут быть ножи. И дальше на увеличение. У нас один раз вылетела дверь А однажды с балкона мужчина выбросил гирю весом 16 кг – Елизавета говорит, что она упала у проходящего мимо человека "перед носом".
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москва, московский зоопарк
Москва, Московский зоопарк
Житель Москвы, пытавшийся отравить животных, уже десять лет пугает соседей

Житель Москвы, пытавшийся отравить животных, ходил голым по подъезду

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Житель Москвы, задержанный за попытку отравить животных в зоопарке, уже больше 10 лет выбрасывает из квартиры на улицу вещи, причем однажды это была гиря, ходит голым и портит замки, рассказала РИА Новости соседка мужчины.
По словам Елизаветы, задержанный заселился в их дом в 2013 году.
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Вчера, 12:22
"В принципе, сразу начались какие-то фокусы… У нас из окон каждую весну-осень что-нибудь летает. Это могут быть монеты, это могут быть шприцы с кровью, это могут быть ножи. И дальше на увеличение. У нас один раз вылетела дверь (с балкона – ред.)… Гиря 16 килограмм парню перед носом (упала – ред.), это ещё давно было. У нас прямо вмятина на асфальте осталась", - сказала Елизавета.
Девушка добавила, что мужчина может расхаживать голым по подъезду, общая дверь сейчас нараспашку, раньше там был замок, как и на остальных этажах, но он его выломал. Соседи не стали устанавливать новый, чтобы в случае очередного обострения мужчины был "отход".
Мать неблагополучного соседа живет в доме поблизости, и когда мужчина вновь начинает куролесить, соседи звонят ей, чтобы она пришла и попыталась привести сына в чувство, заявила собеседница.
По предварительным данным, 43-летний мужчина в Московском зоопарке кидал животным в вольер таблетки с экстрактом валерианы. Сам он на видео МВД пояснил, что купил валерьянку недалеко от своего дома, приехал в зоопарк и по 20 таблеток кинул к леопарду и рыси, потому что "хотел привести их в чувство".
Мужчина попытался отравить животных в Московском зоопарке, подбросив в вольеры таблетки неизвестного происхождения - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
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Вчера, 11:37
 
МоскваМосковский зоопарк
 
 
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