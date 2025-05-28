https://ria.ru/20250528/zoopark-2019526754.html
СМИ раскрыли подробности о мужчине, пытавшемся отравить животных в зоопарке
СМИ раскрыли подробности о мужчине, пытавшемся отравить животных в зоопарке - РИА Новости, 28.05.2025
СМИ раскрыли подробности о мужчине, пытавшемся отравить животных в зоопарке
Мужчина, пытавшийся отравить леопарда и рысь в Московском зоопарке, стоит на учете в психдиспансере, сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник. РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T12:22:00+03:00
2025-05-28T12:22:00+03:00
2025-05-28T12:22:00+03:00
москва
происшествия
московский зоопарк
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Мужчина, пытавшийся отравить леопарда и рысь в Московском зоопарке, стоит на учете в психдиспансере, сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник."Подозреваемый в попытке отравить животных в Московском зоопарке стоит на учете в психоневрологическом диспансере", — говорится в публикации.По информации канала, у москвича диагностирована шизофрения. Отмечается, что ранее он уже дважды привлекался к уголовной ответственности.Накануне генеральный директор столичного зоосада Светлана Акулова сообщила, что неизвестный попытался отравить животных в Московском зоопарке, подбросив в вольеры леопардов и рысей таблетки неизвестного происхождения.Как уточнила представитель МВД Ирина Волк, по предварительным данным, злоумышленник бросил в клетки таблетки с экстрактом валерианы. У него изъяли упаковку с препаратом, ее отправили на исследование.Прокуратура поставила на контроль установление обстоятельств инцидента.
https://ria.ru/20250410/zoopark-2010481218.html
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Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Допрос подозреваемого в попытке отравить животных в Московском зоопарке
Задержан предполагаемый виновник инцидента в Московском зоопарке, где пытались отравить животных, сообщила представитель МВД Ирина Волк в Telegram.
2025-05-28T12:22
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Видео с неизвестным, который пытался отравить животных в Московском зоопарке
Неизвестный попытался отравить животных в Московском зоопарке, подбросив в вольеры таблетки неизвестного происхождения, сообщила гендиректор зоосада Светлана Акулова.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, происшествия, московский зоопарк
Москва, Происшествия, Московский зоопарк
СМИ раскрыли подробности о мужчине, пытавшемся отравить животных в зоопарке
Пытавшийся отравить животных в зоопарке в Москве стоит на учете в психдиспансере