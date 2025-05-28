https://ria.ru/20250528/zoopark-2019526754.html

СМИ раскрыли подробности о мужчине, пытавшемся отравить животных в зоопарке

СМИ раскрыли подробности о мужчине, пытавшемся отравить животных в зоопарке - РИА Новости, 28.05.2025

СМИ раскрыли подробности о мужчине, пытавшемся отравить животных в зоопарке

Мужчина, пытавшийся отравить леопарда и рысь в Московском зоопарке, стоит на учете в психдиспансере, сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник. РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T12:22:00+03:00

2025-05-28T12:22:00+03:00

2025-05-28T12:22:00+03:00

москва

происшествия

московский зоопарк

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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Мужчина, пытавшийся отравить леопарда и рысь в Московском зоопарке, стоит на учете в психдиспансере, сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник."Подозреваемый в попытке отравить животных в Московском зоопарке стоит на учете в психоневрологическом диспансере", — говорится в публикации.По информации канала, у москвича диагностирована шизофрения. Отмечается, что ранее он уже дважды привлекался к уголовной ответственности.Накануне генеральный директор столичного зоосада Светлана Акулова сообщила, что неизвестный попытался отравить животных в Московском зоопарке, подбросив в вольеры леопардов и рысей таблетки неизвестного происхождения.Как уточнила представитель МВД Ирина Волк, по предварительным данным, злоумышленник бросил в клетки таблетки с экстрактом валерианы. У него изъяли упаковку с препаратом, ее отправили на исследование.Прокуратура поставила на контроль установление обстоятельств инцидента.

https://ria.ru/20250410/zoopark-2010481218.html

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2025

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Допрос подозреваемого в попытке отравить животных в Московском зоопарке Задержан предполагаемый виновник инцидента в Московском зоопарке, где пытались отравить животных, сообщила представитель МВД Ирина Волк в Telegram. 2025-05-28T12:22 true PT0M42S

Видео с неизвестным, который пытался отравить животных в Московском зоопарке Неизвестный попытался отравить животных в Московском зоопарке, подбросив в вольеры таблетки неизвестного происхождения, сообщила гендиректор зоосада Светлана Акулова. 2025-05-28T12:22 true PT0M22S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, происшествия, московский зоопарк