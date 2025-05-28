Рейтинг@Mail.ru
СМИ раскрыли подробности о мужчине, пытавшемся отравить животных в зоопарке - РИА Новости, 28.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:22 28.05.2025
https://ria.ru/20250528/zoopark-2019526754.html
СМИ раскрыли подробности о мужчине, пытавшемся отравить животных в зоопарке
СМИ раскрыли подробности о мужчине, пытавшемся отравить животных в зоопарке - РИА Новости, 28.05.2025
СМИ раскрыли подробности о мужчине, пытавшемся отравить животных в зоопарке
Мужчина, пытавшийся отравить леопарда и рысь в Московском зоопарке, стоит на учете в психдиспансере, сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник. РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T12:22:00+03:00
2025-05-28T12:22:00+03:00
москва
происшествия
московский зоопарк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1c/2019506491_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1302cefbc227ac9fc0c93fcd66511970.jpg
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Мужчина, пытавшийся отравить леопарда и рысь в Московском зоопарке, стоит на учете в психдиспансере, сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник."Подозреваемый в попытке отравить животных в Московском зоопарке стоит на учете в психоневрологическом диспансере", — говорится в публикации.По информации канала, у москвича диагностирована шизофрения. Отмечается, что ранее он уже дважды привлекался к уголовной ответственности.Накануне генеральный директор столичного зоосада Светлана Акулова сообщила, что неизвестный попытался отравить животных в Московском зоопарке, подбросив в вольеры леопардов и рысей таблетки неизвестного происхождения.Как уточнила представитель МВД Ирина Волк, по предварительным данным, злоумышленник бросил в клетки таблетки с экстрактом валерианы. У него изъяли упаковку с препаратом, ее отправили на исследование.Прокуратура поставила на контроль установление обстоятельств инцидента.
https://ria.ru/20250410/zoopark-2010481218.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Допрос подозреваемого в попытке отравить животных в Московском зоопарке
Задержан предполагаемый виновник инцидента в Московском зоопарке, где пытались отравить животных, сообщила представитель МВД Ирина Волк в Telegram.
2025-05-28T12:22
true
PT0M42S
Видео с неизвестным, который пытался отравить животных в Московском зоопарке
Неизвестный попытался отравить животных в Московском зоопарке, подбросив в вольеры таблетки неизвестного происхождения, сообщила гендиректор зоосада Светлана Акулова.
2025-05-28T12:22
true
PT0M22S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1c/2019506491_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_791948bfe001fa5652abe13612b938e5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, происшествия, московский зоопарк
Москва, Происшествия, Московский зоопарк
СМИ раскрыли подробности о мужчине, пытавшемся отравить животных в зоопарке

Пытавшийся отравить животных в зоопарке в Москве стоит на учете в психдиспансере

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Мужчина, пытавшийся отравить леопарда и рысь в Московском зоопарке, стоит на учете в психдиспансере, сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник.
"Подозреваемый в попытке отравить животных в Московском зоопарке стоит на учете в психоневрологическом диспансере", — говорится в публикации.
По информации канала, у москвича диагностирована шизофрения. Отмечается, что ранее он уже дважды привлекался к уголовной ответственности.
Накануне генеральный директор столичного зоосада Светлана Акулова сообщила, что неизвестный попытался отравить животных в Московском зоопарке, подбросив в вольеры леопардов и рысей таблетки неизвестного происхождения.
Как уточнила представитель МВД Ирина Волк, по предварительным данным, злоумышленник бросил в клетки таблетки с экстрактом валерианы. У него изъяли упаковку с препаратом, ее отправили на исследование.
Прокуратура поставила на контроль установление обстоятельств инцидента.
Фельдшер станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
Сотрудник Московского зоопарка погиб от укуса змеи
10 апреля, 14:20
 
МоскваПроисшествияМосковский зоопарк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала