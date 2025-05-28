https://ria.ru/20250528/zoopark-2019428301.html

"Они не боятся закона". На что пожаловались в регионах

"Они не боятся закона". На что пожаловались в регионах - РИА Новости, 28.05.2025

"Они не боятся закона". На что пожаловались в регионах

Держат в антисанитарии, работают без лицензии, продают на мясо — скандалы вокруг контактных зоопарков разгораются с новой силой. Несмотря на ужесточение... РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T08:00:00+03:00

2025-05-28T08:00:00+03:00

2025-05-28T08:04:00+03:00

общество

иркутск

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

полиция

животные

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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости, Глеб Подгорский. Держат в антисанитарии, работают без лицензии, продают на мясо — скандалы вокруг контактных зоопарков разгораются с новой силой. Несмотря на ужесточение законодательства, владельцы зверинцев не спешат отказываться от прибыльного бизнеса и продолжают действовать с нарушениями. Как решить проблему — в материале РИА Новости.Кругом грязь и мухиВ тульском контактном зоопарке — скандал. Бывшие сотрудники пожаловалась на многочисленные нарушения: зверей плохо кормят, порой даже целенаправленно, чтобы они охотнее шли на контакт, выпрашивая еду, которую можно приобрести рядом, на кассе."У животного должна быть возможность выйти из вольера в зону, где можно пообщаться с людьми. Все необходимые корма — в загоне. Так все устроено в крупных зоопарках. Здесь же невозможно никуда уйти. Нередко недокармливают: рядом поставят только сено или комбикорм. А сочного корма — минимум", — рассказал один из зоотехников, пожелавший не раскрывать свое имя.Загоны слишком тесные, там не развернуться. Из-за невозможности двигаться животное начинает чаще болеть. Соцсети облетели кадры со свиньей по кличке Маша — в ее вольере мухи, грязь, экскременты. После общественного резонанса в зоопарк нагрянула проверка. Прокуратура Советского района выявила нарушения правил пожарной безопасности, законодательства о ветеринарии, а также требований к содержанию животных."Вряд ли зоопарк лишат лицензии. С большей вероятностью руководству вынесут предписание на устранение нарушений — и на этом все", — комментирует ситуацию глава Альянса защитников животных Юрий Корецких."Этого добиться сложно"Серьезные требования к контактным зоопаркам появились в 2018 году, когда приняли закон "Об ответственном обращении с животными" (№ 498-ФЗ). Окончательно новелла вступила в силу в 2020-м. По идее, большинство таких зверинцев должны были закрыться: новые правила запрещали размещаться в торговых центрах."После изменений в 2020 году многие ушли в серую зону. Продолжают работать как выставки, экспозиции, зоопространства, антикафе", — говорит юрист общественной организации "Голоса за животных" Артем Алексеев.По закону не допускается лишь использовать животных в культурно-зрелищных целях, где физический контакт с ними — основной. Прямого запрета на контактные зоопарки, по сути, нет.С 2022-го владельцев обязали не только создать условия, соответствующие требованиям, но и получить лицензию. Закон регламентирует для каждого вида размеры клеток, уровень освещения, состав воды в водоемах. Все эти меры необходимы для того, чтобы животные не испытывали стресс от встречи с людьми и находились в среде, максимально приближенной к естественной.Одно из главных правил — у каждого животного должна быть своя зона, где можно укрыться и тем самым отказаться от контакта. Также зверинцы следует размещать в специально предназначенных для этого зданиях, сооружениях или на обособленных территориях."Владельцы заведений получают лицензию, когда основные требования к содержанию соблюдены. А после могут перестроиться: увеличить количество животных, закупить новые виды, например экзотические, или даже переехать в новое помещение, которое не соответствует требованиям. Новую лицензию получать не нужно, заведение продолжает работать, но уже с нарушениями", — обращает внимание Алексеев.Не единичный случайЗверинцы, по сути, возвращаются в торговые центры. Один из таких зоопарков зазывал посетителей на свои площадки в Улан-Уде, Иркутске, Мелеузе, Новотроицке."Животные скученно находятся в клетках. Разные виды, которые не могут соседствовать друг с другом по естественным причинам, сажают в одну клетку или вольер. Животные вялые, уставшие, в стрессе, напуганные, выглядят унылыми", — отмечают зоозащитники.Бывает, что сотрудники недосмотрели. Так, летом прошлого года в карельском зоопарке погибли два гиббона и мартышка после того, как их накормили конфетами. В учреждении после случившегося напомнили посетителям, что давать животным принесенный корм запрещено. Также указали, что в зоопарке ведется видеонаблюдение и все нарушения фиксируются. "Мы будем выводить нарушителей и обращаться в правоохранительные органы!" — заявили в пресс-службе зоопарка.А где-то выводов не делают. Юрист Артем Алексеев приводит пример с контактным зоопарком в Петербурге."Поступали жалобы на антикафе Piggy Place. В сущности говоря, это тоже контактный зоопарк, ведь суть его деятельности — дать возможность погладить поросят. Это становится пыткой для животных, если такое внимание продолжается целый день без возможности укрыться и отдохнуть. Некоторые посетители однажды пожаловались, что поросята их покусали. В конце 2024-го Россельхознадзор провел проверку и выявил нарушения. Оказалось, у заведения нет лицензии. Владельцам выписали предостережение. Но вопрос решился просто: переехали в новое помещение и благополучно продолжают работу".Волонтерам также жаловались жители Вологды — на контактный зоопарк "Деревенька". "По словам жителей, на протяжении нескольких лет там разводят минипигов и телят, приглашают на них посмотреть, но когда они подрастают, продают на мясо. Это, по сути, нарушение ФЗ "Об ответственном обращении с животными". Если невозможно использовать животное в культурно-зрелищных целях, то владелец обязан обеспечить его содержание до наступления естественной смерти или же передать в приют. На многочисленные жалобы среагировал в этом году Россельхознадзор: там указали, что "Деревенька" не имеет права вести деятельность как зоопарк и получать прибыль без лицензии. Правда, в ответе не уточнили, какие будут санкции", — говорит юрист.И добавляет: если посетители увидели нарушения, то им следует обращаться в полицию и прокуратуру. Также можно написать заявление в Роспотребнадзор, в управление Россельхознадзора и управление ветеринарии."Нарушителям выписывают штрафы, но прибыль, как правило, перекрывает взыскание. И они продолжают действовать как ни в чем не бывало", — объясняет Юрий Корецких.По мнению зоозащитников, самое эффективное решение проблемы — уточнить законодательство, прямо запретив подобные заведения. А пока же — каждый случай предавать огласке.

https://ria.ru/20241209/zhivotnye-1987804973.html

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общество, иркутск, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), полиция, животные