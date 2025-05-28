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Зеленский прибыл в Берлин в черной одежде, напоминающей тюремную робу - РИА Новости, 28.05.2025
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15:07 28.05.2025 (обновлено: 15:13 28.05.2025)
https://ria.ru/20250528/zelenskiy--2019565883.html
Зеленский прибыл в Берлин в черной одежде, напоминающей тюремную робу
Зеленский прибыл в Берлин в черной одежде, напоминающей тюремную робу - РИА Новости, 28.05.2025
Зеленский прибыл в Берлин в черной одежде, напоминающей тюремную робу
Владимир Зеленский, прибыв в Берлин к канцлеру Германии Фридриху Мерцу, надел черную одежду с курткой костюмного типа, в определенной степени напоминающей робу... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T15:07:00+03:00
2025-05-28T15:13:00+03:00
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский, прибыв в Берлин к канцлеру Германии Фридриху Мерцу, надел черную одежду с курткой костюмного типа, в определенной степени напоминающей робу заключенных.Зеленский ранее часто пренебрегал этикетом в общении с западными лидерами. Президент США Дональд Трамп во время визита Зеленского в Белый дом в феврале, когда их встреча переросла в перепалку, с иронией заявил, что Зеленский "одет красиво". При этом один из журналистов тогда отметил, что "некоторые американцы недовольны тем, что Зеленский не уважает официальный стиль". На вопрос во время визита о том, когда он наденет костюм, Зеленский заявил, что сделает это, когда закончится конфликт.Теперь же во время визита в Германию на фоне сообщений о якобы возможных поставках ракет Taurus для ВСУ Зеленский решил сменить свой обычный наряд в стиле "милитари". Однако его одежда не выглядела официально, в отличие от членов прибывшей с ним украинской делегации, в частности главы его офиса Андрея Ермака. На Зеленском была куртка, похожая на робу заключенного либо на спецодежду для охранников, которая продается на маркетплейсах. В частности, на одном из них можно найти набор одежды заключенного, продающийся за 2,6 тысячи рублей. Кроме того, при поиске похожей одежды на подобных площадках можно найти костюм с накладным карманом, предназначенный для работников охранных предприятий.
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берлин (город), в мире, германия, сша, владимир зеленский, фридрих мерц, дональд трамп, вооруженные силы украины
Берлин (город), В мире, Германия, США, Владимир Зеленский, Фридрих Мерц, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины
Зеленский прибыл в Берлин в черной одежде, напоминающей тюремную робу

Зеленский прибыл в Берлин в черной одежде, напоминающей робу для заключенных

© AP Photo / Markus SchreiberФридрих Мерц и Владимир Зеленский во время встречи. 28 мая 2025
Фридрих Мерц и Владимир Зеленский во время встречи. 28 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Фридрих Мерц и Владимир Зеленский во время встречи. 28 мая 2025
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский, прибыв в Берлин к канцлеру Германии Фридриху Мерцу, надел черную одежду с курткой костюмного типа, в определенной степени напоминающей робу заключенных.
Зеленский ранее часто пренебрегал этикетом в общении с западными лидерами. Президент США Дональд Трамп во время визита Зеленского в Белый дом в феврале, когда их встреча переросла в перепалку, с иронией заявил, что Зеленский "одет красиво". При этом один из журналистов тогда отметил, что "некоторые американцы недовольны тем, что Зеленский не уважает официальный стиль". На вопрос во время визита о том, когда он наденет костюм, Зеленский заявил, что сделает это, когда закончится конфликт.
Теперь же во время визита в Германию на фоне сообщений о якобы возможных поставках ракет Taurus для ВСУ Зеленский решил сменить свой обычный наряд в стиле "милитари". Однако его одежда не выглядела официально, в отличие от членов прибывшей с ним украинской делегации, в частности главы его офиса Андрея Ермака. На Зеленском была куртка, похожая на робу заключенного либо на спецодежду для охранников, которая продается на маркетплейсах. В частности, на одном из них можно найти набор одежды заключенного, продающийся за 2,6 тысячи рублей. Кроме того, при поиске похожей одежды на подобных площадках можно найти костюм с накладным карманом, предназначенный для работников охранных предприятий.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
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Берлин (город)В миреГерманияСШАВладимир ЗеленскийФридрих МерцДональд ТрампВооруженные силы Украины
 
 
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