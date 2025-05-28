https://ria.ru/20250528/zelenskiy--2019565883.html

Зеленский прибыл в Берлин в черной одежде, напоминающей тюремную робу

Зеленский прибыл в Берлин в черной одежде, напоминающей тюремную робу - РИА Новости, 28.05.2025

Зеленский прибыл в Берлин в черной одежде, напоминающей тюремную робу

Владимир Зеленский, прибыв в Берлин к канцлеру Германии Фридриху Мерцу, надел черную одежду с курткой костюмного типа, в определенной степени напоминающей робу... РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T15:07:00+03:00

2025-05-28T15:07:00+03:00

2025-05-28T15:13:00+03:00

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дональд трамп

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский, прибыв в Берлин к канцлеру Германии Фридриху Мерцу, надел черную одежду с курткой костюмного типа, в определенной степени напоминающей робу заключенных.Зеленский ранее часто пренебрегал этикетом в общении с западными лидерами. Президент США Дональд Трамп во время визита Зеленского в Белый дом в феврале, когда их встреча переросла в перепалку, с иронией заявил, что Зеленский "одет красиво". При этом один из журналистов тогда отметил, что "некоторые американцы недовольны тем, что Зеленский не уважает официальный стиль". На вопрос во время визита о том, когда он наденет костюм, Зеленский заявил, что сделает это, когда закончится конфликт.Теперь же во время визита в Германию на фоне сообщений о якобы возможных поставках ракет Taurus для ВСУ Зеленский решил сменить свой обычный наряд в стиле "милитари". Однако его одежда не выглядела официально, в отличие от членов прибывшей с ним украинской делегации, в частности главы его офиса Андрея Ермака. На Зеленском была куртка, похожая на робу заключенного либо на спецодежду для охранников, которая продается на маркетплейсах. В частности, на одном из них можно найти набор одежды заключенного, продающийся за 2,6 тысячи рублей. Кроме того, при поиске похожей одежды на подобных площадках можно найти костюм с накладным карманом, предназначенный для работников охранных предприятий.

https://ria.ru/20250526/zelenskiy-2019190979.html

берлин (город)

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берлин (город), в мире, германия, сша, владимир зеленский, фридрих мерц, дональд трамп, вооруженные силы украины