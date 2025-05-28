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Зеленский высказался о завершении конфликта на Украине - РИА Новости, 28.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:05 28.05.2025
https://ria.ru/20250528/zelenskiy--2019523626.html
Зеленский высказался о завершении конфликта на Украине
Зеленский высказался о завершении конфликта на Украине - РИА Новости, 28.05.2025
Зеленский высказался о завершении конфликта на Украине
Владимир Зеленский надеется, что конфликт на Украине завершится в июне 2026 года, сообщает издание "Страна.ua". РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T12:05:00+03:00
2025-05-28T12:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
россия
сша
владимир зеленский
дональд трамп
кит келлог
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
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МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Владимир Зеленский надеется, что конфликт на Украине завершится в июне 2026 года, сообщает издание "Страна.ua". Ранее во вторник спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог заявил, что Вашингтон получил от Киева список условий для урегулирования конфликта с Россией. "Июнь 2026 – мы все надеемся, что войны уже не будет. Очень", - приводит слова Зеленского издание в своем Telegram-канале. Российская сторона после встречи с украинской делегацией в Стамбуле выражала готовность продолжать переговоры. В Кремле еще до переговоров в Стамбуле заявили, что давить на Россию в вопросе украинского урегулирования бесполезно. После телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом Владимир Зеленский заявлял, что Швейцария и Ватикан рассматриваются в качестве места для прямых переговоров между Украиной и Россией.
https://ria.ru/20250526/ukraina-2018964467.html
https://ria.ru/20250527/gosduma-2019449325.html
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украина, россия, сша, владимир зеленский, дональд трамп, кит келлог, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Кит Келлог, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
Зеленский высказался о завершении конфликта на Украине

Зеленский думает, что конфликт на Украине завершится в июне 2026 г

© Getty Images / Kevin DietschВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© Getty Images / Kevin Dietsch
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Владимир Зеленский надеется, что конфликт на Украине завершится в июне 2026 года, сообщает издание "Страна.ua".
Ранее во вторник спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог заявил, что Вашингтон получил от Киева список условий для урегулирования конфликта с Россией.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
Украина получит все, что заслужила
26 мая, 08:00
"Июнь 2026 – мы все надеемся, что войны уже не будет. Очень", - приводит слова Зеленского издание в своем Telegram-канале.
Российская сторона после встречи с украинской делегацией в Стамбуле выражала готовность продолжать переговоры. В Кремле еще до переговоров в Стамбуле заявили, что давить на Россию в вопросе украинского урегулирования бесполезно.
После телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом Владимир Зеленский заявлял, что Швейцария и Ватикан рассматриваются в качестве места для прямых переговоров между Украиной и Россией.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
В Госдуме прокомментировали угрозы Зеленского об ударах по России
27 мая, 23:35
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияСШАВладимир ЗеленскийДональд ТрампКит КеллогПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
 
 
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