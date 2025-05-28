https://ria.ru/20250528/zelenskiy--2019523626.html
Зеленский высказался о завершении конфликта на Украине
Зеленский высказался о завершении конфликта на Украине - РИА Новости, 28.05.2025
Зеленский высказался о завершении конфликта на Украине
Владимир Зеленский надеется, что конфликт на Украине завершится в июне 2026 года, сообщает издание "Страна.ua". РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T12:05:00+03:00
2025-05-28T12:05:00+03:00
2025-05-28T12:05:00+03:00
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переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
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МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Владимир Зеленский надеется, что конфликт на Украине завершится в июне 2026 года, сообщает издание "Страна.ua". Ранее во вторник спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог заявил, что Вашингтон получил от Киева список условий для урегулирования конфликта с Россией. "Июнь 2026 – мы все надеемся, что войны уже не будет. Очень", - приводит слова Зеленского издание в своем Telegram-канале. Российская сторона после встречи с украинской делегацией в Стамбуле выражала готовность продолжать переговоры. В Кремле еще до переговоров в Стамбуле заявили, что давить на Россию в вопросе украинского урегулирования бесполезно. После телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом Владимир Зеленский заявлял, что Швейцария и Ватикан рассматриваются в качестве места для прямых переговоров между Украиной и Россией.
https://ria.ru/20250526/ukraina-2018964467.html
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украина, россия, сша, владимир зеленский, дональд трамп, кит келлог, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Кит Келлог, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
Зеленский высказался о завершении конфликта на Украине
Зеленский думает, что конфликт на Украине завершится в июне 2026 г