https://ria.ru/20250528/zelenskiy--2019523626.html

Зеленский высказался о завершении конфликта на Украине

Зеленский высказался о завершении конфликта на Украине - РИА Новости, 28.05.2025

Зеленский высказался о завершении конфликта на Украине

Владимир Зеленский надеется, что конфликт на Украине завершится в июне 2026 года, сообщает издание "Страна.ua". РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T12:05:00+03:00

2025-05-28T12:05:00+03:00

2025-05-28T12:05:00+03:00

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дональд трамп

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переговоры россии и украины в стамбуле — 2025

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МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Владимир Зеленский надеется, что конфликт на Украине завершится в июне 2026 года, сообщает издание "Страна.ua". Ранее во вторник спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог заявил, что Вашингтон получил от Киева список условий для урегулирования конфликта с Россией. "Июнь 2026 – мы все надеемся, что войны уже не будет. Очень", - приводит слова Зеленского издание в своем Telegram-канале. Российская сторона после встречи с украинской делегацией в Стамбуле выражала готовность продолжать переговоры. В Кремле еще до переговоров в Стамбуле заявили, что давить на Россию в вопросе украинского урегулирования бесполезно. После телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом Владимир Зеленский заявлял, что Швейцария и Ватикан рассматриваются в качестве места для прямых переговоров между Украиной и Россией.

https://ria.ru/20250526/ukraina-2018964467.html

https://ria.ru/20250527/gosduma-2019449325.html

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украина, россия, сша, владимир зеленский, дональд трамп, кит келлог, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025