https://ria.ru/20250528/zelenskiy--2019517120.html

Зеленский отказался от переговоров с Россией в Белоруссии

Зеленский отказался от переговоров с Россией в Белоруссии - РИА Новости, 28.05.2025

Зеленский отказался от переговоров с Россией в Белоруссии

Владимир Зеленский заявил, что отказывается от переговоров с РФ на территории Белоруссии, потому что якобы "оттуда летели ракеты", сообщает издание "Страна.ua". РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T11:39:00+03:00

2025-05-28T11:39:00+03:00

2025-05-28T11:40:00+03:00

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МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что отказывается от переговоров с РФ на территории Белоруссии, потому что якобы "оттуда летели ракеты", сообщает издание "Страна.ua". "РФ предложила Белоруссию, но Украина отказалась, потому что "оттуда летели ракеты, заходили войска". Киев согласен на "нейтральные площадки" - Турцию, Ватикан и Швейцарию", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Российская сторона после встречи с украинской делегацией в Стамбуле выражала готовность продолжать переговоры с Киевом. В Кремле еще до переговоров в Стамбуле заявили, что давить на Россию в вопросе украинского урегулирования бесполезно. После телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом Владимир Зеленский заявлял, что Швейцария и Ватикан рассматриваются в качестве места для прямых переговоров между Украиной и Россией. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее сказал, что для Ватикана было бы некомфортно и немного "неэлегантно" принимать встречу России и Украины – двух православных стран – и сценарий того, что они будут обсуждать вопросы на католической площадке, нереалистичен. Швейцария не входит в Евросоюз и НАТО, однако страна с 24 февраля 2022 года присоединилась почти ко всем европейским санкциям против РФ и Белоруссии. Государство в рамках санкций заблокировало частные российские активы на сумму в 7,4 миллиарда швейцарских франков (около 8,38 миллиарда долларов). Правительство Швейцарии сообщало, что в стране заблокированы около 7,45 миллиарда швейцарских франков активов российского Центробанка (около 8,44 миллиарда долларов) и что власти государства внимательно следят за международными дискуссиями по вопросу конфискации замороженных активов РФ.

https://ria.ru/20250526/ukraina-2018964467.html

https://ria.ru/20250527/gosduma-2019449325.html

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россия, белоруссия, украина, дональд трамп, владимир зеленский, сергей лавров, нато, в мире