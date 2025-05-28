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Зеленский заявил о договоренностях с Германией по производству БПЛА
Зеленский заявил о договоренностях с Германией по производству БПЛА - РИА Новости, 28.05.2025
Зеленский заявил о договоренностях с Германией по производству БПЛА
Владимир Зеленский заявил о достижении договоренностей с Германией об инвестициях в производство БПЛА на Украине, подчеркнув, что не может раскрыть все детали. РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T16:05:00+03:00
2025-05-28T16:05:00+03:00
2025-05-28T16:05:00+03:00
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил о достижении договоренностей с Германией об инвестициях в производство БПЛА на Украине, подчеркнув, что не может раскрыть все детали. "Мы не будем говорить публично все детали, но сегодня есть договоренности об инвестициях в производство на Украине. Прежде всего - оружия, это производство дронов", - заявил Зеленский на пресс-конференции в ходе визита в Германию. Днем ранее Зеленский заявил о подготовке договоренностей по производству на Украине дальнобойного вооружения и БПЛА за деньги Евросоюза. В Минобороны РФ ранее сообщили, что киевский режим с 20 мая кратно увеличил количество атак с применением беспилотных летательных аппаратов и реактивных снарядов западного производства по гражданским объектам на территории Российской Федерации. В результате атак украинских беспилотников по российским регионам пострадали мирные жители, в том числе женщины и дети, подчеркнули в ведомстве. В результате атак киевского режима по территориям и гражданским объектам регионов России за неделю погибли девять мирных жителей, 117 пострадали, заявил во вторник посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
https://ria.ru/20250528/merts-2019577013.html
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в мире, украина, россия, германия, владимир зеленский, родион мирошник
В мире, Украина, Россия, Германия, Владимир Зеленский, Родион Мирошник
Зеленский заявил о договоренностях с Германией по производству БПЛА
Зеленский: Украина договорилась с ФРГ об инвестициях в производство БПЛА