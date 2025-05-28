https://ria.ru/20250528/zelenskij-2019562374.html

Зеленский снова выпрашивает у Запада деньги на оружие, пишет Bloomberg

Зеленский снова выпрашивает у Запада деньги на оружие, пишет Bloomberg - РИА Новости, 28.05.2025

Зеленский снова выпрашивает у Запада деньги на оружие, пишет Bloomberg

Владимир Зеленский снова начал выпрашивать у западных партнеров миллиарды долларов на оружие для Украины, передает агентство Блумберг со ссылкой на заявление... РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T14:52:00+03:00

2025-05-28T14:52:00+03:00

2025-05-28T14:52:00+03:00

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский снова начал выпрашивать у западных партнеров миллиарды долларов на оружие для Украины, передает агентство Блумберг со ссылкой на заявление Зеленского в ходе пресс-конференции в Киеве. "Зеленский призвал западных партнеров предоставить примерно 30 миллиардов долларов к концу этого года для стимулирования внутреннего производства оружия", - говорится в сообщении агентства. Зеленский добавил, что украинское производство "не работает на полную мощность". По его мнению, выпрашиваемые им миллиарды должны помочь его активизировать. Он уточнил, что речь идет о приблизительной оценке затрат. Директор украинского государственного предприятия "Спецтехноэкспорт" Алексей Петров ранее заявил, что Украина планирует начать выпускать собственные баллистические и крылатые ракеты уже в середине 2025 года. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250425/zelenskij-2013520454.html

https://ria.ru/20250527/zelenskij-2019448930.html

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украина, россия, киев, владимир зеленский, сергей лавров, нато, в мире