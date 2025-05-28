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Зеленский снова выпрашивает у Запада деньги на оружие, пишет Bloomberg - РИА Новости, 28.05.2025
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14:52 28.05.2025
https://ria.ru/20250528/zelenskij-2019562374.html
Зеленский снова выпрашивает у Запада деньги на оружие, пишет Bloomberg
Зеленский снова выпрашивает у Запада деньги на оружие, пишет Bloomberg - РИА Новости, 28.05.2025
Зеленский снова выпрашивает у Запада деньги на оружие, пишет Bloomberg
Владимир Зеленский снова начал выпрашивать у западных партнеров миллиарды долларов на оружие для Украины, передает агентство Блумберг со ссылкой на заявление... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T14:52:00+03:00
2025-05-28T14:52:00+03:00
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский снова начал выпрашивать у западных партнеров миллиарды долларов на оружие для Украины, передает агентство Блумберг со ссылкой на заявление Зеленского в ходе пресс-конференции в Киеве. "Зеленский призвал западных партнеров предоставить примерно 30 миллиардов долларов к концу этого года для стимулирования внутреннего производства оружия", - говорится в сообщении агентства. Зеленский добавил, что украинское производство "не работает на полную мощность". По его мнению, выпрашиваемые им миллиарды должны помочь его активизировать. Он уточнил, что речь идет о приблизительной оценке затрат. Директор украинского государственного предприятия "Спецтехноэкспорт" Алексей Петров ранее заявил, что Украина планирует начать выпускать собственные баллистические и крылатые ракеты уже в середине 2025 года. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250425/zelenskij-2013520454.html
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украина, россия, киев, владимир зеленский, сергей лавров, нато, в мире
Украина, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, НАТО, В мире
Зеленский снова выпрашивает у Запада деньги на оружие, пишет Bloomberg

Bloomberg: Зеленский снова выпрашивает миллиарды долларов на оружие для Украины

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский . Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский снова начал выпрашивать у западных партнеров миллиарды долларов на оружие для Украины, передает агентство Блумберг со ссылкой на заявление Зеленского в ходе пресс-конференции в Киеве.
"Зеленский призвал западных партнеров предоставить примерно 30 миллиардов долларов к концу этого года для стимулирования внутреннего производства оружия", - говорится в сообщении агентства.
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Зеленский добавил, что украинское производство "не работает на полную мощность". По его мнению, выпрашиваемые им миллиарды должны помочь его активизировать.
Он уточнил, что речь идет о приблизительной оценке затрат.
Директор украинского государственного предприятия "Спецтехноэкспорт" Алексей Петров ранее заявил, что Украина планирует начать выпускать собственные баллистические и крылатые ракеты уже в середине 2025 года.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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