https://ria.ru/20250528/zelenskij-2019510758.html

Зеленский после атаки дронов по России заговорил о переговорах

Зеленский после атаки дронов по России заговорил о переговорах - РИА Новости, 28.05.2025

Зеленский после атаки дронов по России заговорил о переговорах

Владимир Зеленский после атаки дронов по РФ заговорил о мирных переговорах в любом формате и составе. РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T11:11:00+03:00

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2025-05-28T11:11:00+03:00

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родион мирошник

переговоры россии и украины в стамбуле — 2025

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МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Владимир Зеленский после атаки дронов по РФ заговорил о мирных переговорах в любом формате и составе. "Снова подчёркиваем - в любом формате, в любом составе, почти в любом месте цивилизованного мира мы готовы встречаться с Россией для прямых переговоров или при посредничестве США, Европы", - приводит слова Зеленского агентство УНИАН. В результате атак киевского режима по территориям и гражданским объектам регионов России за неделю погибли девять мирных жителей, 117 пострадали, заявил во вторник посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Ранее в среду Минобороны РФ сообщило, что прошедшей ночюь дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 296 украинских беспилотников. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее связал высказывания президента США Дональда Трампа, сделанные после ударов ВС РФ по предприятиям ВПК Украины, с эмоциональной перегрузкой, которая характерна для всех участников переговорного процесса. Он подчеркнул, что РФ принимает те решения, которые необходимы для обеспечения безопасности государства. Российские войска в ответ на массированные атаки украинских дронов наносят удары исключительно по военным объектам и предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, заявили во вторник в Минобороны РФ. При этом киевский режим при поддержке отдельных стран Европы предпринял ряд провокационных шагов, направленных на срыв переговорного процесса, подчеркнули в Минобороны.

https://ria.ru/20250527/ukraina-2019179349.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, сша, украина, владимир зеленский, родион мирошник, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025