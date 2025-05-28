Зеленский после атаки дронов по России заговорил о переговорах
Зеленский после атаки дронов по РФ заявил о прямых переговорах в любом формате
© AP PhotoВладимир Зеленский
© AP Photo
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Владимир Зеленский после атаки дронов по РФ заговорил о мирных переговорах в любом формате и составе.
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"Снова подчёркиваем - в любом формате, в любом составе, почти в любом месте цивилизованного мира мы готовы встречаться с Россией для прямых переговоров или при посредничестве США, Европы", - приводит слова Зеленского агентство УНИАН.
В результате атак киевского режима по территориям и гражданским объектам регионов России за неделю погибли девять мирных жителей, 117 пострадали, заявил во вторник посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Ранее в среду Минобороны РФ сообщило, что прошедшей ночюь дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 296 украинских беспилотников.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее связал высказывания президента США Дональда Трампа, сделанные после ударов ВС РФ по предприятиям ВПК Украины, с эмоциональной перегрузкой, которая характерна для всех участников переговорного процесса. Он подчеркнул, что РФ принимает те решения, которые необходимы для обеспечения безопасности государства. Российские войска в ответ на массированные атаки украинских дронов наносят удары исключительно по военным объектам и предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, заявили во вторник в Минобороны РФ. При этом киевский режим при поддержке отдельных стран Европы предпринял ряд провокационных шагов, направленных на срыв переговорного процесса, подчеркнули в Минобороны.