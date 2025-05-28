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Зеленский после атаки дронов по России заговорил о переговорах - РИА Новости, 28.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:11 28.05.2025
https://ria.ru/20250528/zelenskij-2019510758.html
Зеленский после атаки дронов по России заговорил о переговорах
Зеленский после атаки дронов по России заговорил о переговорах - РИА Новости, 28.05.2025
Зеленский после атаки дронов по России заговорил о переговорах
Владимир Зеленский после атаки дронов по РФ заговорил о мирных переговорах в любом формате и составе. РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T11:11:00+03:00
2025-05-28T11:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
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сша
украина
владимир зеленский
родион мирошник
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
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МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Владимир Зеленский после атаки дронов по РФ заговорил о мирных переговорах в любом формате и составе. "Снова подчёркиваем - в любом формате, в любом составе, почти в любом месте цивилизованного мира мы готовы встречаться с Россией для прямых переговоров или при посредничестве США, Европы", - приводит слова Зеленского агентство УНИАН. В результате атак киевского режима по территориям и гражданским объектам регионов России за неделю погибли девять мирных жителей, 117 пострадали, заявил во вторник посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Ранее в среду Минобороны РФ сообщило, что прошедшей ночюь дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 296 украинских беспилотников. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее связал высказывания президента США Дональда Трампа, сделанные после ударов ВС РФ по предприятиям ВПК Украины, с эмоциональной перегрузкой, которая характерна для всех участников переговорного процесса. Он подчеркнул, что РФ принимает те решения, которые необходимы для обеспечения безопасности государства. Российские войска в ответ на массированные атаки украинских дронов наносят удары исключительно по военным объектам и предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, заявили во вторник в Минобороны РФ. При этом киевский режим при поддержке отдельных стран Европы предпринял ряд провокационных шагов, направленных на срыв переговорного процесса, подчеркнули в Минобороны.
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в мире, россия, сша, украина, владимир зеленский, родион мирошник, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, США, Украина, Владимир Зеленский, Родион Мирошник, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
Зеленский после атаки дронов по России заговорил о переговорах

Зеленский после атаки дронов по РФ заявил о прямых переговорах в любом формате

© AP PhotoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© AP Photo
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Владимир Зеленский после атаки дронов по РФ заговорил о мирных переговорах в любом формате и составе.
«
"Снова подчёркиваем - в любом формате, в любом составе, почти в любом месте цивилизованного мира мы готовы встречаться с Россией для прямых переговоров или при посредничестве США, Европы", - приводит слова Зеленского агентство УНИАН.
В результате атак киевского режима по территориям и гражданским объектам регионов России за неделю погибли девять мирных жителей, 117 пострадали, заявил во вторник посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Ранее в среду Минобороны РФ сообщило, что прошедшей ночюь дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 296 украинских беспилотников.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее связал высказывания президента США Дональда Трампа, сделанные после ударов ВС РФ по предприятиям ВПК Украины, с эмоциональной перегрузкой, которая характерна для всех участников переговорного процесса. Он подчеркнул, что РФ принимает те решения, которые необходимы для обеспечения безопасности государства. Российские войска в ответ на массированные атаки украинских дронов наносят удары исключительно по военным объектам и предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, заявили во вторник в Минобороны РФ. При этом киевский режим при поддержке отдельных стран Европы предпринял ряд провокационных шагов, направленных на срыв переговорного процесса, подчеркнули в Минобороны.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСШАУкраинаВладимир ЗеленскийРодион МирошникПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
 
 
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