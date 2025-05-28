https://ria.ru/20250528/zapad-2019460217.html

Ульянов усомнился в том, что Запад обратит внимание на ситуацию с УПЦ

Ульянов усомнился в том, что Запад обратит внимание на ситуацию с УПЦ - РИА Новости, 28.05.2025

Ульянов усомнился в том, что Запад обратит внимание на ситуацию с УПЦ

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в соцсети Х выразил сомнение в том, что на Западе прислушаются к призыву... РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T02:28:00+03:00

2025-05-28T02:28:00+03:00

2025-05-28T02:28:00+03:00

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в соцсети Х выразил сомнение в том, что на Западе прислушаются к призыву МИД РФ обратить внимание на ситуацию со свободой вероисповедания на Украине. Во вторник, 27 мая, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва призывает профильные международные структуры, мировую общественность, представителей мировых религий обратить самое пристальное внимание на ситуацию со свободой вероисповедания на Украине. Захарова отметила, что киевский режим преследует цель уничтожить истинные ценности, проверенные тысячелетиями, и установить собственные. "Своевременный призыв. Но я сомневаюсь, что его услышат те на Западе, кто называет себя поборниками религиозной свободы. Западные органы государственной власти, а также неправительственные организации, хранят молчание весьма циничным образом. Ничего удивительного. Обычная практика", - написал Ульянов в ответ на соответствующую публикацию российского МИД. Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства Украинской православной церкви, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства судами страны вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов Украинской православной церкви силой были захвачены раскольниками на Украине при поддержке местных властей, при этом "физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины". С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить УПЦ.

https://ria.ru/20250524/mid-2018873506.html

https://ria.ru/20250526/ukraina-2019146030.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, украина, вена, михаил ульянов (дипломат), мария захарова, владимир зеленский, украинская православная церковь, московский патриархат, служба безопасности украины, ситуация вокруг упц, в мире