https://ria.ru/20250528/zakharova-2019500560.html
Жизнь на Западе превратилась в дипфейк, заявила Захарова
Жизнь на Западе превратилась в дипфейк, заявила Захарова - РИА Новости, 28.05.2025
Жизнь на Западе превратилась в дипфейк, заявила Захарова
Вся жизнь на Западе превратилась в один сплошной дипфейк, сейчас люди уезжают из Западной Европы, чтобы открыть для себя правду, заявила официальный... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T10:36:00+03:00
2025-05-28T10:36:00+03:00
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Вся жизнь на Западе превратилась в один сплошной дипфейк, сейчас люди уезжают из Западной Европы, чтобы открыть для себя правду, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "У них вся жизнь превратилась в один сплошной дипфейк. Уже невозможно отделить, потому что это настолько все абсурдно… Понимаете, раньше из Западной Европы первооткрыватели уезжали для того, чтобы открыть другие земли, а теперь из Западной Европы едут люди для того, чтобы открыть для себя правду, которая для них заблокирована", - сказала она в эфире радио Sputnik. Она отметила, что все-таки еще есть в Европе те, кто задает вопросы и хотят разобраться, чтобы не жить в сплошном фейке. "Буквально неделю назад приезжали французские журналисты, которые ездили по различным нашим… общественным деятелям и брали интервью… Именно те темы, которые сейчас стоят на повестке дня и всего мира… Они хотят сделать так, что, когда разберутся сами, найти возможности для широкой аудитории, донести позицию, потому что они не могут больше жить в этом уголке абсолютного истинного фейка", - уточнила официальный представитель МИД РФ.
https://ria.ru/20250519/zaharova-2017845531.html
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европа, россия, мария захарова, в мире
Европа, Россия, Мария Захарова, В мире
Жизнь на Западе превратилась в дипфейк, заявила Захарова
Захарова: вся жизнь на Западе превратилась в один сплошной дипфейк
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Вся жизнь на Западе превратилась в один сплошной дипфейк, сейчас люди уезжают из Западной Европы, чтобы открыть для себя правду, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"У них вся жизнь превратилась в один сплошной дипфейк. Уже невозможно отделить, потому что это настолько все абсурдно… Понимаете, раньше из Западной Европы первооткрыватели уезжали для того, чтобы открыть другие земли, а теперь из Западной Европы едут люди для того, чтобы открыть для себя правду, которая для них заблокирована", - сказала она в эфире радио Sputnik.
Она отметила, что все-таки еще есть в Европе
те, кто задает вопросы и хотят разобраться, чтобы не жить в сплошном фейке.
"Буквально неделю назад приезжали французские журналисты, которые ездили по различным нашим… общественным деятелям и брали интервью… Именно те темы, которые сейчас стоят на повестке дня и всего мира… Они хотят сделать так, что, когда разберутся сами, найти возможности для широкой аудитории, донести позицию, потому что они не могут больше жить в этом уголке абсолютного истинного фейка", - уточнила официальный представитель МИД РФ.