https://ria.ru/20250528/zakharova-2019487747.html

Захарова оценила слова Мерца о дальнобойном оружии для Украины

Захарова оценила слова Мерца о дальнобойном оружии для Украины - РИА Новости, 28.05.2025

Захарова оценила слова Мерца о дальнобойном оружии для Украины

Никто на Западе не может добиться ответа от канцлера ФРГ Фридриха Мерца, в каком качестве он заявил о решении об отмене ограничений на дальнобойность... РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T09:35:00+03:00

2025-05-28T09:35:00+03:00

2025-05-28T09:35:00+03:00

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Никто на Западе не может добиться ответа от канцлера ФРГ Фридриха Мерца, в каком качестве он заявил о решении об отмене ограничений на дальнобойность поставляемого Киеву оружия, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее Мерц заявил в интервью телеканалу WDR, что Британия, Франция, США и теперь и ФРГ сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине, Киев может атаковать дальнобойным оружием позиции на территории РФ. "Никто не может, вы поймите, ни ведущие западные же журналисты, ни обозреватели, ни, кстати говоря, западные же дипломаты, никто не может добиться ответа на вопрос. Он (Фридрих Мерц - ред.) это заявил в каком качестве? В качестве главы ФРГ, в качестве политического деятеля, которому надо самоутвердиться после того, как его, пардон, не с первого раза утвердили на пост", - сказала она в эфире радио Sputnik Захарова отметила, что Западная Европа делает все, чтобы мы продолжали использовать слово "конфликт". В середине апреля Мерц в интервью телеканалу ARD допустил поставку Германией крылатых ракет Taurus Украине при согласовании с европейскими партнерами. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что есть "много аргументов" против подобного шага. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что Москва будет расценивать удар немецкими ракетами Taurus по любым российским объектам как участие Берлина в боевых действиях на стороне Киева. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250528/merts-2019454830.html

https://ria.ru/20250527/merts-2019302788.html

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