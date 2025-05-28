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Захарова оценила слова Мерца о дальнобойном оружии для Украины - РИА Новости, 28.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:35 28.05.2025
https://ria.ru/20250528/zakharova-2019487747.html
Захарова оценила слова Мерца о дальнобойном оружии для Украины
Захарова оценила слова Мерца о дальнобойном оружии для Украины - РИА Новости, 28.05.2025
Захарова оценила слова Мерца о дальнобойном оружии для Украины
Никто на Западе не может добиться ответа от канцлера ФРГ Фридриха Мерца, в каком качестве он заявил о решении об отмене ограничений на дальнобойность... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T09:35:00+03:00
2025-05-28T09:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
фридрих мерц
мария захарова
борис писториус
нато
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Никто на Западе не может добиться ответа от канцлера ФРГ Фридриха Мерца, в каком качестве он заявил о решении об отмене ограничений на дальнобойность поставляемого Киеву оружия, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее Мерц заявил в интервью телеканалу WDR, что Британия, Франция, США и теперь и ФРГ сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине, Киев может атаковать дальнобойным оружием позиции на территории РФ. "Никто не может, вы поймите, ни ведущие западные же журналисты, ни обозреватели, ни, кстати говоря, западные же дипломаты, никто не может добиться ответа на вопрос. Он (Фридрих Мерц - ред.) это заявил в каком качестве? В качестве главы ФРГ, в качестве политического деятеля, которому надо самоутвердиться после того, как его, пардон, не с первого раза утвердили на пост", - сказала она в эфире радио Sputnik Захарова отметила, что Западная Европа делает все, чтобы мы продолжали использовать слово "конфликт". В середине апреля Мерц в интервью телеканалу ARD допустил поставку Германией крылатых ракет Taurus Украине при согласовании с европейскими партнерами. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что есть "много аргументов" против подобного шага. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что Москва будет расценивать удар немецкими ракетами Taurus по любым российским объектам как участие Берлина в боевых действиях на стороне Киева. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250528/merts-2019454830.html
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фридрих мерц, мария захарова, борис писториус, нато, украина, россия, германия, в мире
Специальная военная операция на Украине, Фридрих Мерц, Мария Захарова, Борис Писториус, НАТО, Украина, Россия, Германия, В мире
Захарова оценила слова Мерца о дальнобойном оружии для Украины

Захарова: никто на Западе не может понять слова Мерца про дальнобойное оружие

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Никто на Западе не может добиться ответа от канцлера ФРГ Фридриха Мерца, в каком качестве он заявил о решении об отмене ограничений на дальнобойность поставляемого Киеву оружия, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее Мерц заявил в интервью телеканалу WDR, что Британия, Франция, США и теперь и ФРГ сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине, Киев может атаковать дальнобойным оружием позиции на территории РФ.
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
"Либо идиот, либо лжец": на Западе обрушились на Мерца из-за слов о России
00:44
"Никто не может, вы поймите, ни ведущие западные же журналисты, ни обозреватели, ни, кстати говоря, западные же дипломаты, никто не может добиться ответа на вопрос. Он (Фридрих Мерц - ред.) это заявил в каком качестве? В качестве главы ФРГ, в качестве политического деятеля, которому надо самоутвердиться после того, как его, пардон, не с первого раза утвердили на пост", - сказала она в эфире радио Sputnik
Захарова отметила, что Западная Европа делает все, чтобы мы продолжали использовать слово "конфликт".
В середине апреля Мерц в интервью телеканалу ARD допустил поставку Германией крылатых ракет Taurus Украине при согласовании с европейскими партнерами. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что есть "много аргументов" против подобного шага. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что Москва будет расценивать удар немецкими ракетами Taurus по любым российским объектам как участие Берлина в боевых действиях на стороне Киева.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
"Коалиция нежелающих". Журналист высмеял слова Мерца об ударах по России
Вчера, 12:22
 
Специальная военная операция на УкраинеФридрих МерцМария ЗахароваБорис ПисториусНАТОУкраинаРоссияГерманияВ мире
 
 
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