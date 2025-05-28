https://ria.ru/20250528/zaderzhanie-2019491596.html

Подозреваемого в попытке отравить животных в Московском зоопарке задержали

Подозреваемого в попытке отравить животных в Московском зоопарке задержали - РИА Новости, 28.05.2025

Подозреваемого в попытке отравить животных в Московском зоопарке задержали

Задержан предполагаемый виновник инцидента в Московском зоопарке, где пытались отравить животных, сообщила представитель МВД Ирина Волк в Telegram. РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T09:54:00+03:00

2025-05-28T09:54:00+03:00

2025-05-28T11:57:00+03:00

московский зоопарк

происшествия

ирина волк

светлана акулова

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Задержан предполагаемый виновник инцидента в Московском зоопарке, где пытались отравить животных, сообщила представитель МВД Ирина Волк в Telegram."Мои коллеги из Пресненского района столицы задержали подозреваемого в резонансном противоправном деянии на территории Московского зоопарка. Им оказался 43-летний житель столицы", — написала она.Мужчину доставили в отдел полиции, сейчас проводится разбирательство.Как уточнила Волк, по предварительным данным, злоумышленник бросил в клетки таблетки с экстрактом валерианы. У него изъяли упаковку с препаратом, ее отправили на исследование.Сейчас устанавливаются причины его поступка, по результатам проверки примут процессуальное решение.Волк также опубликовала видео допроса задержанного."За то, что кидал валерьянку кошачьим — леопарду и рыси. Купил валерьянку недалеко от своего дома, приехал в зоопарк и по 20 таблеток валерьянки кинул в вольеры к леопарду и рыси. Хотел привести их в чувство", — ответил мужчина на вопросы, за что задержан и зачем он это сделал.Накануне генеральный директор столичного зоосада Светлана Акулова сообщила, что неизвестный попытался отравить животных в Московском зоопарке, подбросив в вольеры таблетки неизвестного происхождения. Мужчина пытался отравить рысей и леопардов.Прокуратура поставила на контроль установление обстоятельств инцидента.

https://ria.ru/20250410/zoopark-2010481218.html

https://ria.ru/20250503/volchitsa-2014813612.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Допрос подозреваемого в попытке отравить животных в Московском зоопарке Задержан предполагаемый виновник инцидента в Московском зоопарке, где пытались отравить животных, сообщила представитель МВД Ирина Волк в Telegram. 2025-05-28T09:54 true PT0M42S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московский зоопарк, происшествия, ирина волк, светлана акулова, министерство внутренних дел рф (мвд россии)