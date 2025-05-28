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Подозреваемого в попытке отравить животных в Московском зоопарке задержали - РИА Новости, 28.05.2025
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09:54 28.05.2025 (обновлено: 11:57 28.05.2025)
https://ria.ru/20250528/zaderzhanie-2019491596.html
Подозреваемого в попытке отравить животных в Московском зоопарке задержали
Подозреваемого в попытке отравить животных в Московском зоопарке задержали - РИА Новости, 28.05.2025
Подозреваемого в попытке отравить животных в Московском зоопарке задержали
Задержан предполагаемый виновник инцидента в Московском зоопарке, где пытались отравить животных, сообщила представитель МВД Ирина Волк в Telegram. РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T09:54:00+03:00
2025-05-28T11:57:00+03:00
московский зоопарк
происшествия
ирина волк
светлана акулова
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Задержан предполагаемый виновник инцидента в Московском зоопарке, где пытались отравить животных, сообщила представитель МВД Ирина Волк в Telegram.&quot;Мои коллеги из Пресненского района столицы задержали подозреваемого в резонансном противоправном деянии на территории Московского зоопарка. Им оказался 43-летний житель столицы&quot;, — написала она.Мужчину доставили в отдел полиции, сейчас проводится разбирательство.Как уточнила Волк, по предварительным данным, злоумышленник бросил в клетки таблетки с экстрактом валерианы. У него изъяли упаковку с препаратом, ее отправили на исследование.Сейчас устанавливаются причины его поступка, по результатам проверки примут процессуальное решение.Волк также опубликовала видео допроса задержанного.&quot;За то, что кидал валерьянку кошачьим — леопарду и рыси. Купил валерьянку недалеко от своего дома, приехал в зоопарк и по 20 таблеток валерьянки кинул в вольеры к леопарду и рыси. Хотел привести их в чувство&quot;, — ответил мужчина на вопросы, за что задержан и зачем он это сделал.Накануне генеральный директор столичного зоосада Светлана Акулова сообщила, что неизвестный попытался отравить животных в Московском зоопарке, подбросив в вольеры таблетки неизвестного происхождения. Мужчина пытался отравить рысей и леопардов.Прокуратура поставила на контроль установление обстоятельств инцидента.
https://ria.ru/20250410/zoopark-2010481218.html
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РИА Новости
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Допрос подозреваемого в попытке отравить животных в Московском зоопарке
Задержан предполагаемый виновник инцидента в Московском зоопарке, где пытались отравить животных, сообщила представитель МВД Ирина Волк в Telegram.
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московский зоопарк, происшествия, ирина волк, светлана акулова, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Московский зоопарк, Происшествия, Ирина Волк, Светлана Акулова, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Подозреваемого в попытке отравить животных в Московском зоопарке задержали

Полиция задержала подозреваемого в попытке отравить леопарда в зоопарке в Москве

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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Задержан предполагаемый виновник инцидента в Московском зоопарке, где пытались отравить животных, сообщила представитель МВД Ирина Волк в Telegram.
«

"Мои коллеги из Пресненского района столицы задержали подозреваемого в резонансном противоправном деянии на территории Московского зоопарка. Им оказался 43-летний житель столицы", — написала она.

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Мужчину доставили в отдел полиции, сейчас проводится разбирательство.
Как уточнила Волк, по предварительным данным, злоумышленник бросил в клетки таблетки с экстрактом валерианы. У него изъяли упаковку с препаратом, ее отправили на исследование.
Сейчас устанавливаются причины его поступка, по результатам проверки примут процессуальное решение.
Волк также опубликовала видео допроса задержанного.
«

"За то, что кидал валерьянку кошачьим — леопарду и рыси. Купил валерьянку недалеко от своего дома, приехал в зоопарк и по 20 таблеток валерьянки кинул в вольеры к леопарду и рыси. Хотел привести их в чувство", — ответил мужчина на вопросы, за что задержан и зачем он это сделал.

Накануне генеральный директор столичного зоосада Светлана Акулова сообщила, что неизвестный попытался отравить животных в Московском зоопарке, подбросив в вольеры таблетки неизвестного происхождения. Мужчина пытался отравить рысей и леопардов.
Прокуратура поставила на контроль установление обстоятельств инцидента.
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Московский зоопаркПроисшествияИрина ВолкСветлана АкуловаМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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