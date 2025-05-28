https://ria.ru/20250528/yug-2019527628.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Юга" за сутки

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Юга" за сутки - РИА Новости, 28.05.2025

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Юга" за сутки

ВСУ за сутки потеряли до 80 военных в зоне действий российской "Южной" группировки, сообщило в среду министерство обороны РФ. РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T12:24:00+03:00

2025-05-28T12:24:00+03:00

2025-05-28T12:36:00+03:00

специальная военная операция на украине

северск

славянск

вооруженные силы украины

константиновка

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 80 военных в зоне действий российской "Южной" группировки, сообщило в среду министерство обороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике семи механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Миньковка, Бересток, Васюковка, Северск, Славянск, Серебрянка, Шевченко, Константиновка, Александро-Шультино, Дружковка и Иванополье Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 80 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, пять пикапов, станцию радиоэлектронной борьбы, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы, два склада боеприпасов и два склада материальных средств", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

северск

славянск

константиновка

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северск, славянск, вооруженные силы украины, константиновка, министерство обороны рф (минобороны рф)