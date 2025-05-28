https://ria.ru/20250528/yubiley-2019604697.html

День мороженого в московском ГУМе посвятят юбилею "Артека"

День мороженого в московском ГУМе посвятят юбилею "Артека" - РИА Новости, 28.05.2025

День мороженого в московском ГУМе посвятят юбилею "Артека"

День мороженого в московском ГУМе пройдет 9 июня под лозунгом "”Артек” на все 100!" и будет посвящен юбилею международного детского центра, сообщает... РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T17:18:00+03:00

2025-05-28T17:18:00+03:00

2025-05-28T17:18:00+03:00

гум

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1c/2019602465_0:180:3072:1908_1920x0_80_0_0_eccbd8804e095b70ef7618692fe1a9e2.jpg

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. День мороженого в московском ГУМе пройдет 9 июня под лозунгом "”Артек” на все 100!" и будет посвящен юбилею международного детского центра, сообщает пресс-служба торгового комплекса. На линиях ГУМа откроется выставка об истории и современной жизни "Артека". Посетители смогут увидеть редкие архивные фотографии, артефакты и узнать, как живет лагерь сегодня. В этот день в центре магазина, у фонтана, звезды театра и кино, известные спортсмены, музыканты, телеведущие будут продавать мороженое в хрустящем стаканчике. Вырученные средства будут направлены в благотворительный фонд "Наука – детям", а именно на помощь 11-летней Диане Бут из села Васильевка Амурской области.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

гум, москва