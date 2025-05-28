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День мороженого в московском ГУМе посвятят юбилею "Артека"
День мороженого в московском ГУМе посвятят юбилею "Артека" - РИА Новости, 28.05.2025
День мороженого в московском ГУМе посвятят юбилею "Артека"
День мороженого в московском ГУМе пройдет 9 июня под лозунгом "”Артек” на все 100!" и будет посвящен юбилею международного детского центра, сообщает... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T17:18:00+03:00
2025-05-28T17:18:00+03:00
2025-05-28T17:18:00+03:00
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. День мороженого в московском ГУМе пройдет 9 июня под лозунгом "”Артек” на все 100!" и будет посвящен юбилею международного детского центра, сообщает пресс-служба торгового комплекса. На линиях ГУМа откроется выставка об истории и современной жизни "Артека". Посетители смогут увидеть редкие архивные фотографии, артефакты и узнать, как живет лагерь сегодня. В этот день в центре магазина, у фонтана, звезды театра и кино, известные спортсмены, музыканты, телеведущие будут продавать мороженое в хрустящем стаканчике. Вырученные средства будут направлены в благотворительный фонд "Наука – детям", а именно на помощь 11-летней Диане Бут из села Васильевка Амурской области.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гум, москва
День мороженого в московском ГУМе посвятят юбилею "Артека"
День мороженого в столичном ГУМе будет посвящен 100-летию лагеря "Артек"
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. День мороженого в московском ГУМе пройдет 9 июня под лозунгом "”Артек” на все 100!" и будет посвящен юбилею международного детского центра, сообщает пресс-служба торгового комплекса.
На линиях ГУМа
откроется выставка об истории и современной жизни "Артека
". Посетители смогут увидеть редкие архивные фотографии, артефакты и узнать, как живет лагерь сегодня.
В этот день в центре магазина, у фонтана, звезды театра и кино, известные спортсмены, музыканты, телеведущие будут продавать мороженое в хрустящем стаканчике. Вырученные средства будут направлены в благотворительный фонд "Наука – детям", а именно на помощь 11-летней Диане Бут из села Васильевка Амурской области.