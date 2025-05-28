https://ria.ru/20250528/wp-2019501344.html

WP: Госдеп и Минфин США разрабатывают новые санкции против России

WP: Госдеп и Минфин США разрабатывают новые санкции против России - РИА Новости, 28.05.2025

WP: Госдеп и Минфин США разрабатывают новые санкции против России

Команды госдепа и минфина США разрабатывают отдельные возможные пакеты санкций в отношении РФ, при этом они же работают над оценкой существующих санкций и... РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T10:39:00+03:00

2025-05-28T10:39:00+03:00

2025-05-28T10:39:00+03:00

дональд трамп

государственный департамент сша

министерство финансов сша

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Команды госдепа и минфина США разрабатывают отдельные возможные пакеты санкций в отношении РФ, при этом они же работают над оценкой существующих санкций и обдумывают отмену некоторых из них, сообщает газета Washington Post со ссылкой на неназванного дипломата. Ранее издание Wall Street Journal сообщало, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность введения санкций против России на этой неделе. Издание со ссылкой на экспертов указывает на то, что Вашингтон может ужесточить антироссийские санкции в отношении энергетического и банковского секторов. "Госдепартамент и министерство финансов составляют потенциальные пакеты санкций против России, в которых основное внимание уделяется этим секторам... Эти же команды также оценивают эффективность нынешнего режима санкций и обдумывают отмену некоторых существующих санкций", - говорится в публикации. Впрочем, подчеркивает газета, любые перемены в санкционной политике будут зависеть от предпочтений Трампа. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

https://ria.ru/20250526/sanktsii-2019208017.html

https://ria.ru/20250520/tramp-2017961984.html

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дональд трамп, государственный департамент сша, министерство финансов сша, санкции в отношении россии, россия, сша, вашингтон (штат), в мире