https://ria.ru/20250528/vsu-2019674761.html

Пленный рассказал, как офицер ВСУ приказал убить сослуживца

Пленный рассказал, как офицер ВСУ приказал убить сослуживца - РИА Новости, 28.05.2025

Пленный рассказал, как офицер ВСУ приказал убить сослуживца

Офицер ВСУ с позывным "Бандит" приказал убить сдающегося сослуживца, рассказал РИА Новости пленный из 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ Сергей Кавкало. РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T23:41:00+03:00

2025-05-28T23:41:00+03:00

2025-05-28T23:41:00+03:00

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ДОНЕЦК, 28 мая – РИА Новости. Офицер ВСУ с позывным "Бандит" приказал убить сдающегося сослуживца, рассказал РИА Новости пленный из 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ Сергей Кавкало. "Нас с товарищем ранило, у нас не было ни еды, ни воды. Просил своего начальника, "Бандита", чтобы он нас вывел и эвакуировал. Он сказал дальше сидеть, сказал, что если мы выйдем из подвала, то он нас убьет с дрона. Так и случилось. Мы когда пошли с "Цыганом" (сослуживцем – ред.) сдаваться в плен, он навел на нас дрон. "Цыгана" убило на месте, а меня ранило", - рассказала пленный. По его словам, просьбы о помощи и эвакуации командование ВСУ отклоняло, угрожая убийством, если военные покинут позиции и предпримут попытку самостоятельно вернуться в расположение бригады или сдаться в плен.

https://ria.ru/20250311/vsu-2004290975.html

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