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Пленный рассказал, как офицер ВСУ приказал убить сослуживца - РИА Новости, 28.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
23:41 28.05.2025
https://ria.ru/20250528/vsu-2019674761.html
Пленный рассказал, как офицер ВСУ приказал убить сослуживца
Пленный рассказал, как офицер ВСУ приказал убить сослуживца - РИА Новости, 28.05.2025
Пленный рассказал, как офицер ВСУ приказал убить сослуживца
Офицер ВСУ с позывным "Бандит" приказал убить сдающегося сослуживца, рассказал РИА Новости пленный из 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ Сергей Кавкало. РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T23:41:00+03:00
2025-05-28T23:41:00+03:00
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ДОНЕЦК, 28 мая – РИА Новости. Офицер ВСУ с позывным "Бандит" приказал убить сдающегося сослуживца, рассказал РИА Новости пленный из 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ Сергей Кавкало. "Нас с товарищем ранило, у нас не было ни еды, ни воды. Просил своего начальника, "Бандита", чтобы он нас вывел и эвакуировал. Он сказал дальше сидеть, сказал, что если мы выйдем из подвала, то он нас убьет с дрона. Так и случилось. Мы когда пошли с "Цыганом" (сослуживцем – ред.) сдаваться в плен, он навел на нас дрон. "Цыгана" убило на месте, а меня ранило", - рассказала пленный. По его словам, просьбы о помощи и эвакуации командование ВСУ отклоняло, угрожая убийством, если военные покинут позиции и предпримут попытку самостоятельно вернуться в расположение бригады или сдаться в плен.
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вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Россия, Украина
Пленный рассказал, как офицер ВСУ приказал убить сослуживца

Пленный Кавкало: офицер с позывным "Бандит" приказал убить сдающегося сослуживца

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкВоеннопленный ВСУ
Военнопленный ВСУ - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Военнопленный ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 28 мая – РИА Новости. Офицер ВСУ с позывным "Бандит" приказал убить сдающегося сослуживца, рассказал РИА Новости пленный из 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ Сергей Кавкало.
"Нас с товарищем ранило, у нас не было ни еды, ни воды. Просил своего начальника, "Бандита", чтобы он нас вывел и эвакуировал. Он сказал дальше сидеть, сказал, что если мы выйдем из подвала, то он нас убьет с дрона. Так и случилось. Мы когда пошли с "Цыганом" (сослуживцем – ред.) сдаваться в плен, он навел на нас дрон. "Цыгана" убило на месте, а меня ранило", - рассказала пленный.
По его словам, просьбы о помощи и эвакуации командование ВСУ отклоняло, угрожая убийством, если военные покинут позиции и предпримут попытку самостоятельно вернуться в расположение бригады или сдаться в плен.
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