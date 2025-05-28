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Пленный рассказал, как офицер ВСУ приказал убить сослуживца
Пленный рассказал, как офицер ВСУ приказал убить сослуживца - РИА Новости, 28.05.2025
Пленный рассказал, как офицер ВСУ приказал убить сослуживца
Офицер ВСУ с позывным "Бандит" приказал убить сдающегося сослуживца, рассказал РИА Новости пленный из 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ Сергей Кавкало. РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T23:41:00+03:00
2025-05-28T23:41:00+03:00
2025-05-28T23:41:00+03:00
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ДОНЕЦК, 28 мая – РИА Новости. Офицер ВСУ с позывным "Бандит" приказал убить сдающегося сослуживца, рассказал РИА Новости пленный из 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ Сергей Кавкало. "Нас с товарищем ранило, у нас не было ни еды, ни воды. Просил своего начальника, "Бандита", чтобы он нас вывел и эвакуировал. Он сказал дальше сидеть, сказал, что если мы выйдем из подвала, то он нас убьет с дрона. Так и случилось. Мы когда пошли с "Цыганом" (сослуживцем – ред.) сдаваться в плен, он навел на нас дрон. "Цыгана" убило на месте, а меня ранило", - рассказала пленный. По его словам, просьбы о помощи и эвакуации командование ВСУ отклоняло, угрожая убийством, если военные покинут позиции и предпримут попытку самостоятельно вернуться в расположение бригады или сдаться в плен.
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Пленный рассказал, как офицер ВСУ приказал убить сослуживца
Пленный Кавкало: офицер с позывным "Бандит" приказал убить сдающегося сослуживца