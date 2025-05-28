https://ria.ru/20250528/vsu-2019674192.html
Штурмовая группа четыре дня находилась в 300 метрах от укреплений ВСУ
Штурмовая группа четыре дня находилась в 300 метрах от укреплений ВСУ - РИА Новости, 28.05.2025
Штурмовая группа четыре дня находилась в 300 метрах от укреплений ВСУ
Штурмовая группа ВС РФ четыре дня находилась на скрытой позиции в трехстах метрах от укреплений противника перед штурмом Богдановки, передавая разведданные о... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T23:35:00+03:00
2025-05-28T23:35:00+03:00
2025-05-28T23:35:00+03:00
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ДОНЕЦК, 28 мая - РИА Новости. Штурмовая группа ВС РФ четыре дня находилась на скрытой позиции в трехстах метрах от укреплений противника перед штурмом Богдановки, передавая разведданные о выявленных огневых точках ВСУ, рассказал РИА Новости командир штурмового взвода 90-й танковой дивизии группировки войск "Центр" Денис Деревин. "Воспользовавшись туманом группа преодолела расстояние два километра по полям и закрепилась с южной стороны в 300 метрах от опорника противника. Ну и сидели там, скажем так, не показывая себя около четырех суток. Выявили опорные пункты противника на поступках к населенному пункту и те опорные пункты, те замаскированные позиции противника в самом населенном пункте Богдановка и уже на пятые сутки отдал приказ на штурмовые действия с южной стороны", - рассказал командир подробности операции. По его словам, такие действия привели к тому, что противник в момент штурма оказался в состоянии недоумения и неразберихи, что привело к уничтожению противника с южной стороны населенного пункта Богдановка и взятию его в кольцо. "Проблемой в данной операции было сосредоточение личного состава перед подступами к населенному пункту и перед подступами к опорным пунктам противника. У противника была выстроена серьезная линия обороны, каждый опорный пункт прикрывал другой опорный пункт", - пояснил военнослужащий. Минобороны РФ 24 апреля сообщило, что российские войска освободили населенный пункт Богдановка на красноармейском направлении в Донецкой Народной Республике.
https://ria.ru/20250522/boevik-2018534503.html
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россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Штурмовая группа четыре дня находилась в 300 метрах от укреплений ВСУ
Штурмовики ВС РФ 4 дня передавали данные со скрытой позиции за 300 метров от ВСУ
ДОНЕЦК, 28 мая - РИА Новости. Штурмовая группа ВС РФ четыре дня находилась на скрытой позиции в трехстах метрах от укреплений противника перед штурмом Богдановки, передавая разведданные о выявленных огневых точках ВСУ, рассказал РИА Новости командир штурмового взвода 90-й танковой дивизии группировки войск "Центр" Денис Деревин.
"Воспользовавшись туманом группа преодолела расстояние два километра по полям и закрепилась с южной стороны в 300 метрах от опорника противника. Ну и сидели там, скажем так, не показывая себя около четырех суток. Выявили опорные пункты противника на поступках к населенному пункту и те опорные пункты, те замаскированные позиции противника в самом населенном пункте Богдановка и уже на пятые сутки отдал приказ на штурмовые действия с южной стороны", - рассказал командир подробности операции.
По его словам, такие действия привели к тому, что противник в момент штурма оказался в состоянии недоумения и неразберихи, что привело к уничтожению противника с южной стороны населенного пункта Богдановка и взятию его в кольцо.
"Проблемой в данной операции было сосредоточение личного состава перед подступами к населенному пункту и перед подступами к опорным пунктам противника. У противника была выстроена серьезная линия обороны, каждый опорный пункт прикрывал другой опорный пункт", - пояснил военнослужащий.
Минобороны РФ 24 апреля сообщило, что российские войска освободили населенный пункт Богдановка на красноармейском направлении в Донецкой Народной Республике
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