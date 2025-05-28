https://ria.ru/20250528/vsu-2019674192.html

Штурмовая группа четыре дня находилась в 300 метрах от укреплений ВСУ

Штурмовая группа четыре дня находилась в 300 метрах от укреплений ВСУ - РИА Новости, 28.05.2025

Штурмовая группа четыре дня находилась в 300 метрах от укреплений ВСУ

Штурмовая группа ВС РФ четыре дня находилась на скрытой позиции в трехстах метрах от укреплений противника перед штурмом Богдановки, передавая разведданные о... РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T23:35:00+03:00

2025-05-28T23:35:00+03:00

2025-05-28T23:35:00+03:00

специальная военная операция на украине

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донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 28 мая - РИА Новости. Штурмовая группа ВС РФ четыре дня находилась на скрытой позиции в трехстах метрах от укреплений противника перед штурмом Богдановки, передавая разведданные о выявленных огневых точках ВСУ, рассказал РИА Новости командир штурмового взвода 90-й танковой дивизии группировки войск "Центр" Денис Деревин. "Воспользовавшись туманом группа преодолела расстояние два километра по полям и закрепилась с южной стороны в 300 метрах от опорника противника. Ну и сидели там, скажем так, не показывая себя около четырех суток. Выявили опорные пункты противника на поступках к населенному пункту и те опорные пункты, те замаскированные позиции противника в самом населенном пункте Богдановка и уже на пятые сутки отдал приказ на штурмовые действия с южной стороны", - рассказал командир подробности операции. По его словам, такие действия привели к тому, что противник в момент штурма оказался в состоянии недоумения и неразберихи, что привело к уничтожению противника с южной стороны населенного пункта Богдановка и взятию его в кольцо. "Проблемой в данной операции было сосредоточение личного состава перед подступами к населенному пункту и перед подступами к опорным пунктам противника. У противника была выстроена серьезная линия обороны, каждый опорный пункт прикрывал другой опорный пункт", - пояснил военнослужащий. Минобороны РФ 24 апреля сообщило, что российские войска освободили населенный пункт Богдановка на красноармейском направлении в Донецкой Народной Республике.

https://ria.ru/20250522/boevik-2018534503.html

https://ria.ru/20250424/vsu-2013291409.html

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россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины