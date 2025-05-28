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Дроны ВСУ атаковали Белгородскую область
Дроны ВСУ атаковали Белгородскую область - РИА Новости, 28.05.2025
Дроны ВСУ атаковали Белгородскую область
Украинские беспилотники атаковали пять населенных пунктов Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T19:05:00+03:00
2025-05-28T19:05:00+03:00
2025-05-28T20:06:00+03:00
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БЕЛГОРОД, 28 мая — РИА Новости. Украинские беспилотники атаковали пять населенных пунктов Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Три муниципалитета под ударом ВСУ. Предварительно, обошлось без пострадавших. В Шебекино FPV-дрон сдетонировал о землю — в многоквартирном доме повреждено остекление двух квартир. Еще два подавлены системой РЭБ", — написал он.Аварийные службы начнут восстановительные работы после согласования с Министерством обороны, уточнил Гладков.С 9 августа 2024 года в Белгородской области действует режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановку там признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.
https://ria.ru/20250526/vosstanovlenie-2019055579.html
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Россия
Дроны ВСУ атаковали Белгородскую область
Гладков: дроны ВСУ атаковали 5 населенных пунктов Белгородской области