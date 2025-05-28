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ВСУ активно наносят удары по Курской области, сообщил Хинштейн - РИА Новости, 28.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:31 28.05.2025 (обновлено: 19:08 28.05.2025)
https://ria.ru/20250528/vsu-2019628198.html
ВСУ активно наносят удары по Курской области, сообщил Хинштейн
ВСУ активно наносят удары по Курской области, сообщил Хинштейн - РИА Новости, 28.05.2025
ВСУ активно наносят удары по Курской области, сообщил Хинштейн
ВСУ активно, ежедневно наносит удары по Курской области, нацисты забрасывают на территорию региона взрывоопасные объекты, заявил врио губернатора Курской... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T18:31:00+03:00
2025-05-28T19:08:00+03:00
курская область
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
россия
москва
александр хинштейн
татьяна москалькова
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. ВСУ активно, ежедневно наносит удары по Курской области, нацисты забрасывают на территорию региона взрывоопасные объекты, заявил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.В среду в Москве уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и врио губернатора Курской области Александр Хинштейн встретились с шестью возвращенными в ходе обмена 1000 на 1000 жителями Курской области."По-прежнему очень активно враг использует различные средства поражения, беспилотники в том числе. Ежедневно наносятся удары по гражданской инфраструктуре, продолжаются подрывы людей. Нацисты продолжают забрасывать на нашу территорию различные взрывоопасные предметы", - сказал Хинштейн журналистам после встречи с возвращенными в ходе обмена курянами.С 23 по 25 мая на белорусско-украинской границе между Россией и Украиной прошел крупнейший за три года конфликта обмен пленными по формуле 1 тысяча на 1 тысячу.
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курская область, вооруженные силы украины, россия, москва, александр хинштейн, татьяна москалькова
Курская область, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Россия, Москва, Александр Хинштейн, Татьяна Москалькова
ВСУ активно наносят удары по Курской области, сообщил Хинштейн

Хинштейн: ВСУ забрасывают на территорию Курской области взрывоопасные предметы

© Фото : Официальный сайт Александра ХинштейнаАлександр Хинштейн
Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© Фото : Официальный сайт Александра Хинштейна
Александр Хинштейн . Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. ВСУ активно, ежедневно наносит удары по Курской области, нацисты забрасывают на территорию региона взрывоопасные объекты, заявил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
В среду в Москве уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и врио губернатора Курской области Александр Хинштейн встретились с шестью возвращенными в ходе обмена 1000 на 1000 жителями Курской области.
"По-прежнему очень активно враг использует различные средства поражения, беспилотники в том числе. Ежедневно наносятся удары по гражданской инфраструктуре, продолжаются подрывы людей. Нацисты продолжают забрасывать на нашу территорию различные взрывоопасные предметы", - сказал Хинштейн журналистам после встречи с возвращенными в ходе обмена курянами.
С 23 по 25 мая на белорусско-украинской границе между Россией и Украиной прошел крупнейший за три года конфликта обмен пленными по формуле 1 тысяча на 1 тысячу.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
Троим сержантам ВСУ вынесли приговоры за вторжение в Курскую область
28 мая, 10:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьВооруженные силы УкраиныРоссияМоскваАлександр ХинштейнТатьяна Москалькова
 
 
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