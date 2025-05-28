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В ВСУ начались проверки из-за фигурантов дел о коррупции
В ВСУ начались проверки из-за фигурантов дел о коррупции - РИА Новости, 28.05.2025
В ВСУ начались проверки из-за фигурантов дел о коррупции
В ВСУ начались проверки назначений на тыловые должности, ставшие "убежищем" для фигурантов дел о коррупции, сообщили в пресс-службе украинских сухопутных войск. РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T16:46:00+03:00
2025-05-28T16:46:00+03:00
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. В ВСУ начались проверки назначений на тыловые должности, ставшие "убежищем" для фигурантов дел о коррупции, сообщили в пресс-службе украинских сухопутных войск. "В связи со случаями, когда отдельные лица, в частности фигуранты коррупционных дел, пытались использовать тыловые вакансии (в рядах ВСУ -ред.) для ухода от правосудия, командованием сухопутных войск ВСУ усилен контроль за процессом призыва и назначения на такие должности", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале украинских сухопутных войск. В апреле 2025 года специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины сообщила, что подозреваемые в коррупции пытаются избежать ответственности, мобилизовавшись в ВСУ. Сообщения о коррупции на Украине, в частности в военной сфере, звучат регулярно. Согласно результатам опроса, опубликованным изданием "Украинская правда" в апреле 2024 года, больше половины жителей Украины считают коррупцию самой большой угрозой для развития страны.
https://ria.ru/20250526/ukraina-2018727012.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
В ВСУ начались проверки из-за фигурантов дел о коррупции
ВСУ начали проверки из-за фигурантов дел о коррупции на тыловых должностях