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В ВСУ начались проверки из-за фигурантов дел о коррупции - РИА Новости, 28.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:46 28.05.2025 (обновлено: 16:49 28.05.2025)
https://ria.ru/20250528/vsu-2019593085.html
В ВСУ начались проверки из-за фигурантов дел о коррупции
В ВСУ начались проверки из-за фигурантов дел о коррупции - РИА Новости, 28.05.2025
В ВСУ начались проверки из-за фигурантов дел о коррупции
В ВСУ начались проверки назначений на тыловые должности, ставшие "убежищем" для фигурантов дел о коррупции, сообщили в пресс-службе украинских сухопутных войск. РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T16:46:00+03:00
2025-05-28T16:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. В ВСУ начались проверки назначений на тыловые должности, ставшие "убежищем" для фигурантов дел о коррупции, сообщили в пресс-службе украинских сухопутных войск. "В связи со случаями, когда отдельные лица, в частности фигуранты коррупционных дел, пытались использовать тыловые вакансии (в рядах ВСУ -ред.) для ухода от правосудия, командованием сухопутных войск ВСУ усилен контроль за процессом призыва и назначения на такие должности", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале украинских сухопутных войск. В апреле 2025 года специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины сообщила, что подозреваемые в коррупции пытаются избежать ответственности, мобилизовавшись в ВСУ. Сообщения о коррупции на Украине, в частности в военной сфере, звучат регулярно. Согласно результатам опроса, опубликованным изданием "Украинская правда" в апреле 2024 года, больше половины жителей Украины считают коррупцию самой большой угрозой для развития страны.
https://ria.ru/20250526/ukraina-2018727012.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
В ВСУ начались проверки из-за фигурантов дел о коррупции

ВСУ начали проверки из-за фигурантов дел о коррупции на тыловых должностях

© AP Photo / Oleg PetrasiukУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© AP Photo / Oleg Petrasiuk
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. В ВСУ начались проверки назначений на тыловые должности, ставшие "убежищем" для фигурантов дел о коррупции, сообщили в пресс-службе украинских сухопутных войск.
"В связи со случаями, когда отдельные лица, в частности фигуранты коррупционных дел, пытались использовать тыловые вакансии (в рядах ВСУ -ред.) для ухода от правосудия, командованием сухопутных войск ВСУ усилен контроль за процессом призыва и назначения на такие должности", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале украинских сухопутных войск.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
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26 мая, 08:00
В апреле 2025 года специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины сообщила, что подозреваемые в коррупции пытаются избежать ответственности, мобилизовавшись в ВСУ.
Сообщения о коррупции на Украине, в частности в военной сфере, звучат регулярно. Согласно результатам опроса, опубликованным изданием "Украинская правда" в апреле 2024 года, больше половины жителей Украины считают коррупцию самой большой угрозой для развития страны.
Киев - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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