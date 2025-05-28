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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра" за сутки - РИА Новости, 28.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:25 28.05.2025 (обновлено: 12:31 28.05.2025)
https://ria.ru/20250528/vsu-2019527789.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра" за сутки
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра" за сутки - РИА Новости, 28.05.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра" за сутки
Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 60 военных Украины, две станции радиоэлектронной борьбы, три склада боеприпасов и три склада РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T12:25:00+03:00
2025-05-28T12:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
запорожская область
херсонская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 60 военных Украины, две станции радиоэлектронной борьбы, три склада боеприпасов и три склада материальных средств, сообщило в среду Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад, трех бригад береговой обороны ВСУ и четырех бригад теробороны в районах населенных пунктов Каменское, Малая Токмачка, Новоданиловка, Червоная Криница Запорожской области и Николаевка, Антоновка, Осокоровка Херсонской области. Противник потерял до 60 военнослужащих, 10 автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы, три склада боеприпасов и три склада материальных средств",- говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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украина, запорожская область, херсонская область , министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Запорожская область, Херсонская область , Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра" за сутки

МО РФ: ВСУ потеряли 60 боевиков и 3 склада в зоне действий "Днепра" за сутки

© Фото : U.S. ArmyУкраинский военный
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© Фото : U.S. Army
Украинский военный. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 60 военных Украины, две станции радиоэлектронной борьбы, три склада боеприпасов и три склада материальных средств, сообщило в среду Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад, трех бригад береговой обороны ВСУ и четырех бригад теробороны в районах населенных пунктов Каменское, Малая Токмачка, Новоданиловка, Червоная Криница Запорожской области и Николаевка, Антоновка, Осокоровка Херсонской области. Противник потерял до 60 военнослужащих, 10 автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы, три склада боеприпасов и три склада материальных средств",- говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаЗапорожская областьХерсонская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
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