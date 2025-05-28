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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра" за сутки
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра" за сутки - РИА Новости, 28.05.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра" за сутки
Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 60 военных Украины, две станции радиоэлектронной борьбы, три склада боеприпасов и три склада РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T12:25:00+03:00
2025-05-28T12:25:00+03:00
2025-05-28T12:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
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запорожская область
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 60 военных Украины, две станции радиоэлектронной борьбы, три склада боеприпасов и три склада материальных средств, сообщило в среду Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад, трех бригад береговой обороны ВСУ и четырех бригад теробороны в районах населенных пунктов Каменское, Малая Токмачка, Новоданиловка, Червоная Криница Запорожской области и Николаевка, Антоновка, Осокоровка Херсонской области. Противник потерял до 60 военнослужащих, 10 автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы, три склада боеприпасов и три склада материальных средств",- говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
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украина, запорожская область, херсонская область , министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Запорожская область, Херсонская область , Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра" за сутки
МО РФ: ВСУ потеряли 60 боевиков и 3 склада в зоне действий "Днепра" за сутки