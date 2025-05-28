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Рогов: ВСУ попали в оперативное окружение у границы Запорожской области - РИА Новости, 28.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
09:31 28.05.2025 (обновлено: 11:51 28.05.2025)
https://ria.ru/20250528/vsu-2019487165.html
Рогов: ВСУ попали в оперативное окружение у границы Запорожской области
Рогов: ВСУ попали в оперативное окружение у границы Запорожской области - РИА Новости, 28.05.2025
Рогов: ВСУ попали в оперативное окружение у границы Запорожской области
Группировка ВСУ в селах Новополь и Зеленое Поле, расположенных на стыке ДНР и Запорожской области, попала в оперативное окружение, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T09:31:00+03:00
2025-05-28T11:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
запорожская область
россия
владимир рогов
вооруженные силы украины
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая — РИА Новости. Группировка ВСУ в селах Новополь и Зеленое Поле, расположенных на стыке ДНР и Запорожской области, попала в оперативное окружение, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. &quot;Группировка боевиков ВСУ в селах Новополь и Зеленое Поле попала в оперативное окружение. Сейчас противник отброшен в западную часть сел, маршруты снабжения и ротации перерезаны и находятся под огневым контролем наших войск&quot;, — заявил он.По словам Рогова, в освобождении сел участвуют подразделения группировки "Восток".Ранее он сообщил о начале боев за освобождение последнего участка административной границы Запорожской области и ДНР, находящегося под контролем ВСУ, в районе Новополя и Зеленого Поля по направлению к запорожскому селу Темировка.
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донецкая народная республика, запорожская область, россия, владимир рогов, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Запорожская область, Россия, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Рогов: ВСУ попали в оперативное окружение у границы Запорожской области

Рогов: группировка ВСУ в Новополе и Зеленом Поле попала в оперативное окружение

© Getty Images / SOPA Images/Andriy AndriyenkoУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© Getty Images / SOPA Images/Andriy Andriyenko
Украинские военные. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая — РИА Новости. Группировка ВСУ в селах Новополь и Зеленое Поле, расположенных на стыке ДНР и Запорожской области, попала в оперативное окружение, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
«

"Группировка боевиков ВСУ в селах Новополь и Зеленое Поле попала в оперативное окружение. Сейчас противник отброшен в западную часть сел, маршруты снабжения и ротации перерезаны и находятся под огневым контролем наших войск", — заявил он.

По словам Рогова, в освобождении сел участвуют подразделения группировки "Восток".
Ранее он сообщил о начале боев за освобождение последнего участка административной границы Запорожской области и ДНР, находящегося под контролем ВСУ, в районе Новополя и Зеленого Поля по направлению к запорожскому селу Темировка.
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22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаЗапорожская областьРоссияВладимир РоговВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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