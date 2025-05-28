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Рогов: ВСУ попали в оперативное окружение у границы Запорожской области
Рогов: ВСУ попали в оперативное окружение у границы Запорожской области - РИА Новости, 28.05.2025
Рогов: ВСУ попали в оперативное окружение у границы Запорожской области
Группировка ВСУ в селах Новополь и Зеленое Поле, расположенных на стыке ДНР и Запорожской области, попала в оперативное окружение, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T09:31:00+03:00
2025-05-28T09:31:00+03:00
2025-05-28T11:51:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая — РИА Новости. Группировка ВСУ в селах Новополь и Зеленое Поле, расположенных на стыке ДНР и Запорожской области, попала в оперативное окружение, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Группировка боевиков ВСУ в селах Новополь и Зеленое Поле попала в оперативное окружение. Сейчас противник отброшен в западную часть сел, маршруты снабжения и ротации перерезаны и находятся под огневым контролем наших войск", — заявил он.По словам Рогова, в освобождении сел участвуют подразделения группировки "Восток".Ранее он сообщил о начале боев за освобождение последнего участка административной границы Запорожской области и ДНР, находящегося под контролем ВСУ, в районе Новополя и Зеленого Поля по направлению к запорожскому селу Темировка.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецкая народная республика, запорожская область, россия, владимир рогов, вооруженные силы украины, безопасность
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Рогов: ВСУ попали в оперативное окружение у границы Запорожской области
Рогов: группировка ВСУ в Новополе и Зеленом Поле попала в оперативное окружение