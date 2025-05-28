https://ria.ru/20250528/vsu--2019528024.html

ВСУ потеряли более 440 военных в зоне действий группировки "Центр" за сутки

ВСУ потеряли более 440 военных в зоне действий группировки "Центр" за сутки - РИА Новости, 28.05.2025

ВСУ потеряли более 440 военных в зоне действий группировки "Центр" за сутки

Группировка "Центр" продолжила продвижение в глубину обороны противника, противник потерял в зоне действия группировки более 440 военнослужащих, боевую машину... РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T12:27:00+03:00

2025-05-28T12:27:00+03:00

2025-05-28T12:33:00+03:00

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Группировка "Центр" продолжила продвижение в глубину обороны противника, противник потерял в зоне действия группировки более 440 военнослужащих, боевую машину пехоты и две боевые бронированные машины "Козак", сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника", - говорится в сообщении ведомства.Отмечается, что нанесено поражение формированиям шести механизированных, егерской, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Степановка, Владимировка, Русин Яр, Гродовка, Яблоновка, Димитров, Новоторецкое, Ульяновка, Петровского, Новосергеевка, Красноармейск и Новоэкономическое Донецкой Народной Республики."Потери противника составили более 440 военнослужащих, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины "Козак" и семь автомобилей", - добавляется в сводке Минобороны.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы украины, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), красноармейск, безопасность