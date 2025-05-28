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ВСУ потеряли более 440 военных в зоне действий группировки "Центр" за сутки - РИА Новости, 28.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:27 28.05.2025 (обновлено: 12:33 28.05.2025)
https://ria.ru/20250528/vsu--2019528024.html
ВСУ потеряли более 440 военных в зоне действий группировки "Центр" за сутки
ВСУ потеряли более 440 военных в зоне действий группировки "Центр" за сутки - РИА Новости, 28.05.2025
ВСУ потеряли более 440 военных в зоне действий группировки "Центр" за сутки
Группировка "Центр" продолжила продвижение в глубину обороны противника, противник потерял в зоне действия группировки более 440 военнослужащих, боевую машину... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T12:27:00+03:00
2025-05-28T12:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
красноармейск
безопасность
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Группировка "Центр" продолжила продвижение в глубину обороны противника, противник потерял в зоне действия группировки более 440 военнослужащих, боевую машину пехоты и две боевые бронированные машины "Козак", сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника", - говорится в сообщении ведомства.Отмечается, что нанесено поражение формированиям шести механизированных, егерской, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Степановка, Владимировка, Русин Яр, Гродовка, Яблоновка, Димитров, Новоторецкое, Ульяновка, Петровского, Новосергеевка, Красноармейск и Новоэкономическое Донецкой Народной Республики."Потери противника составили более 440 военнослужащих, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины "Козак" и семь автомобилей", - добавляется в сводке Минобороны.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), красноармейск, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Красноармейск, Безопасность
ВСУ потеряли более 440 военных в зоне действий группировки "Центр" за сутки

МО: ВСУ потеряли более 440 военных в зоне действий группировки "Центр" за сутки

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРабота самоходной артиллерийской установки
Работа самоходной артиллерийской установки - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Работа самоходной артиллерийской установки. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Группировка "Центр" продолжила продвижение в глубину обороны противника, противник потерял в зоне действия группировки более 440 военнослужащих, боевую машину пехоты и две боевые бронированные машины "Козак", сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника", - говорится в сообщении ведомства.
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Отмечается, что нанесено поражение формированиям шести механизированных, егерской, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Степановка, Владимировка, Русин Яр, Гродовка, Яблоновка, Димитров, Новоторецкое, Ульяновка, Петровского, Новосергеевка, Красноармейск и Новоэкономическое Донецкой Народной Республики.
"Потери противника составили более 440 военнослужащих, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины "Козак" и семь автомобилей", - добавляется в сводке Минобороны.
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