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ВСУ потеряли до 190 военных в зоне действий группировки "Запад" за сутки
ВСУ потеряли до 190 военных в зоне действий группировки "Запад" за сутки - РИА Новости, 28.05.2025
ВСУ потеряли до 190 военных в зоне действий группировки "Запад" за сутки
Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям пяти украинских бригад, противник потерял до 190 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T12:23:00+03:00
2025-05-28T12:23:00+03:00
2025-05-28T12:28:00+03:00
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям пяти украинских бригад, противник потерял до 190 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Двуречанское, Купянск, Новоосиново, Песчаное Харьковской области и Кировск Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского ведомства."ВСУ потеряли до 190 военнослужащих, две боевые бронированные машины, девять автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и пять складов боеприпасов", - добавили в МО РФ.
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россия, харьковская область, кировск, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Харьковская область, Кировск, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВСУ потеряли до 190 военных в зоне действий группировки "Запад" за сутки
МО РФ: ВСУ потеряли до 190 военных в зоне действий группировки "Запад" за сутки