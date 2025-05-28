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Песков ответил на вопрос о возможной встрече Путина, Зеленского и Трампа
Песков ответил на вопрос о возможной встрече Путина, Зеленского и Трампа - РИА Новости, 28.05.2025
Песков ответил на вопрос о возможной встрече Путина, Зеленского и Трампа
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможности встречи российского лидера Владимира Путина, Владимира Зеленского и президента РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T14:29:00+03:00
2025-05-28T14:29:00+03:00
2025-05-28T14:43:00+03:00
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможности встречи российского лидера Владимира Путина, Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа, напомнил, что сейчас речь идет о втором раунде прямых переговоров РФ и Украины."Сейчас речь идет о втором раунде прямых переговоров России и Украины. Давайте дождемся, когда определится дата и место этих переговоров", - сказал Песков журналистам на просьбу прокомментировать предложение о встрече лидеров России и США с Зеленским.На вопрос о том, почему Зеленский именно сейчас предлагает такой трехсторонний формат встречи, представитель Кремля отметил: "Слава Богу, я не пресс-секретарь Зеленского".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Песков ответил на вопрос о возможной встрече Путина, Зеленского и Трампа
Песков призвал дождаться второго раунда прямых переговоров России и Украины