https://ria.ru/20250528/vstrecha-2019556192.html

В Раде раскрыли, что стоит за предложением Зеленского встретиться с Путиным

В Раде раскрыли, что стоит за предложением Зеленского встретиться с Путиным - РИА Новости, 28.05.2025

В Раде раскрыли, что стоит за предложением Зеленского встретиться с Путиным

Владимир Зеленский продвигает инициативу о встрече с президентом России Владимиром Путиным, чтобы поддерживать иллюзию своей важности, заявил депутат Верховной... РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T14:20:00+03:00

2025-05-28T14:20:00+03:00

2025-05-28T14:20:00+03:00

в мире

россия

владимир зеленский

владимир путин

артем дмитрук

украина

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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский продвигает инициативу о встрече с президентом России Владимиром Путиным, чтобы поддерживать иллюзию своей важности, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале."Владимир Путин — легитимный глава государства и один из ключевых мировых лидеров новой мировой полярности. Встречаться с Зеленским ему просто незачем. Зеленский продвигает эту идею только для того, чтобы поддерживать иллюзию своей значимости, отвлекая внимание от полного краха и потери контроля внутри страны", — написал Дмитрук.По мнению политика, встреча главы киевского режима с российским лидером маловероятна, поскольку Зеленский не является законным лидером и выступает лишь в качестве инструмента, используемого внешними игроками. Депутат также отметил, что вести переговоры с Зеленским бессмысленно.Ранее агентство AFP сообщило, что глава киевского режима предложил организовать трехстороннюю встречу с президентами России и США.Первая за три года встреча представителей Москвы и Киева состоялась 16 мая в Стамбуле. Стороны договорились провести масштабный — 1000 на 1000 — обмен пленными и представить видение возможностей будущего перемирия.Киев на переговорах запросил встречу глав государств. Москва, в свою очередь, приняла это к сведению. Мединский также отметил готовность России продолжать диалог.Масштабный обмен пленными уже завершился. Сейчас Москва готовит проект меморандума относительно будущего мирного договора.

https://ria.ru/20250528/ukraina-2019480480.html

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в мире, россия, владимир зеленский, владимир путин, артем дмитрук, украина