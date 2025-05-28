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В Раде раскрыли, что стоит за предложением Зеленского встретиться с Путиным - РИА Новости, 28.05.2025
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14:20 28.05.2025
https://ria.ru/20250528/vstrecha-2019556192.html
В Раде раскрыли, что стоит за предложением Зеленского встретиться с Путиным
В Раде раскрыли, что стоит за предложением Зеленского встретиться с Путиным - РИА Новости, 28.05.2025
В Раде раскрыли, что стоит за предложением Зеленского встретиться с Путиным
Владимир Зеленский продвигает инициативу о встрече с президентом России Владимиром Путиным, чтобы поддерживать иллюзию своей важности, заявил депутат Верховной... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T14:20:00+03:00
2025-05-28T14:20:00+03:00
в мире
россия
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владимир путин
артем дмитрук
украина
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский продвигает инициативу о встрече с президентом России Владимиром Путиным, чтобы поддерживать иллюзию своей важности, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале."Владимир Путин — легитимный глава государства и один из ключевых мировых лидеров новой мировой полярности. Встречаться с Зеленским ему просто незачем. Зеленский продвигает эту идею только для того, чтобы поддерживать иллюзию своей значимости, отвлекая внимание от полного краха и потери контроля внутри страны", — написал Дмитрук.По мнению политика, встреча главы киевского режима с российским лидером маловероятна, поскольку Зеленский не является законным лидером и выступает лишь в качестве инструмента, используемого внешними игроками. Депутат также отметил, что вести переговоры с Зеленским бессмысленно.Ранее агентство AFP сообщило, что глава киевского режима предложил организовать трехстороннюю встречу с президентами России и США.Первая за три года встреча представителей Москвы и Киева состоялась 16 мая в Стамбуле. Стороны договорились провести масштабный — 1000 на 1000 — обмен пленными и представить видение возможностей будущего перемирия.Киев на переговорах запросил встречу глав государств. Москва, в свою очередь, приняла это к сведению. Мединский также отметил готовность России продолжать диалог.Масштабный обмен пленными уже завершился. Сейчас Москва готовит проект меморандума относительно будущего мирного договора.
https://ria.ru/20250528/ukraina-2019480480.html
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в мире, россия, владимир зеленский, владимир путин, артем дмитрук, украина
В мире, Россия, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Артем Дмитрук, Украина
В Раде раскрыли, что стоит за предложением Зеленского встретиться с Путиным

Дмитрук: Зеленский хочет встречи с Путиным для поддержания иллюзии значимости

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский продвигает инициативу о встрече с президентом России Владимиром Путиным, чтобы поддерживать иллюзию своей важности, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале.
"Владимир Путин — легитимный глава государства и один из ключевых мировых лидеров новой мировой полярности. Встречаться с Зеленским ему просто незачем. Зеленский продвигает эту идею только для того, чтобы поддерживать иллюзию своей значимости, отвлекая внимание от полного краха и потери контроля внутри страны", — написал Дмитрук.
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По мнению политика, встреча главы киевского режима с российским лидером маловероятна, поскольку Зеленский не является законным лидером и выступает лишь в качестве инструмента, используемого внешними игроками. Депутат также отметил, что вести переговоры с Зеленским бессмысленно.
Ранее агентство AFP сообщило, что глава киевского режима предложил организовать трехстороннюю встречу с президентами России и США.
Первая за три года встреча представителей Москвы и Киева состоялась 16 мая в Стамбуле. Стороны договорились провести масштабный — 1000 на 1000 — обмен пленными и представить видение возможностей будущего перемирия.
Киев на переговорах запросил встречу глав государств. Москва, в свою очередь, приняла это к сведению. Мединский также отметил готовность России продолжать диалог.
Масштабный обмен пленными уже завершился. Сейчас Москва готовит проект меморандума относительно будущего мирного договора.
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