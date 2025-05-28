Поступок ординатора, принявшего роды в метро Москвы, учтут при поступлении
Поступок девушки, принявшей роды в метро, учтут при поступлении в аспирантуру
© Кадр видео, опубликованного министром здравоохранения Московской области Максимом ЗабелинымОрдинатор МОНИИАГ Мария Блажко
© Кадр видео, опубликованного министром здравоохранения Московской области Максимом Забелиным
Ординатор МОНИИАГ Мария Блажко. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Решительность и профессионализм девушки-ординатора, которая приняла роды в столичном метро, будут учтены при проведении вступительных экзаменов в аспирантуру, следует из ответа директора ГБУЗ МО МОНИИАГ Романа Шмакова на обращение депутата Госдумы Дмитрия Гусева, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Шестнадцатого мая Гусев направил обращение Роману Шмакову, а также губернатору Московской области Андрею Воробьеву с предложением перевести девушку-ординатора, принявшую роды у женщины в московском метро, на бюджетное обучение.
"Решительность и профессионализма ординатора ГБУЗ Московской области МОНИИАГ имени академика Краснопольского Марии Блажко, проявленные при принятии родов на станции метро "Чистые пруды" будет учтена при проведении вступительных испытаний", - сказано в ответе.
Также отмечается, что на 2025-2026 год в учреждении предусмотрено одно бюджетное место, и поступление в аспирантуру проводится по результатам вступительных испытаний для всех абитуриентов.
В беседе с РИА Новости Гусев отметил, что девушка проявила невероятное мужество и мастерство, помогая новой жизни появиться на свет в экстремальных условиях. "Страна должна гордиться таким специалистом и обязательно учесть ее заслуги при возможном переводе на бюджет", - добавил он.
Тридцатого апреля на станции "Чистые пруды" московского метро родила женщина. Оказывать помощь и принимать роды начала случайная пассажирка, которая оказалась ординатором и в будущем врачом - акушером-гинекологом. Четырнадцатого мая Гусев встретился с девушкой-ординатором и наградил ее, вручив благодарственное письмо Госдумы. Политик также сообщил агентству, что обратился к руководителю департамента транспорта Москвы Максиму Ликсутову с предложением подарить бесплатный пожизненный проезд в столичном метро новорожденному, маме и ординатору.