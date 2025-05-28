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Российские войска освободили Константиновку в Сумской области
Российские войска освободили Константиновку в Сумской области - РИА Новости, 28.05.2025
Российские войска освободили Константиновку в Сумской области
Бойцы группировки войск "Север" взяли под контроль Константиновку в Сумской области, сообщило министерство обороны. РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T12:19:00+03:00
2025-05-28T12:19:00+03:00
2025-05-28T16:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
константиновка
министерство обороны рф (минобороны рф)
сумская область
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Бойцы группировки войск "Север" взяли под контроль Константиновку в Сумской области, сообщило министерство обороны."Подразделения группировки войск "Север" в результате активных действий освободили населенный пункт Константиновка Сумской области", — подчеркнули в ведомстве.
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константиновка
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константиновка, министерство обороны рф (минобороны рф), сумская область
Специальная военная операция на Украине, Константиновка, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Сумская область
Российские войска освободили Константиновку в Сумской области
Минобороны: ВС РФ освободили Константиновку в Сумской области