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ПВО сбила 42 беспилотника в Подмосковье за ночь - РИА Новости, 28.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:07 28.05.2025 (обновлено: 08:21 28.05.2025)
https://ria.ru/20250528/vorobev-2019477141.html
ПВО сбила 42 беспилотника в Подмосковье за ночь
ПВО сбила 42 беспилотника в Подмосковье за ночь - РИА Новости, 28.05.2025
ПВО сбила 42 беспилотника в Подмосковье за ночь
Всего в Московской области за ночь было сбито 42 БПЛА, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T08:07:00+03:00
2025-05-28T08:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
безопасность
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Всего в Московской области за ночь было сбито 42 БПЛА, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. "Всего к этой минуте было сбито 42 БПЛА. Все службы сработали оперативно и слаженно", - написал Воробьев в своем Telegram-канале.
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андрей воробьев, московская область (подмосковье), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Андрей Воробьев, Московская область (Подмосковье), Безопасность
ПВО сбила 42 беспилотника в Подмосковье за ночь

Воробьев: в Подмосковье за ночь было сбито 42 БПЛА

© Фото : Воробьёв LIVE/TelegramПоследствия падения обломков БПЛА в Подмосковье
Последствия падения обломков БПЛА в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© Фото : Воробьёв LIVE/Telegram
Последствия падения обломков БПЛА в Подмосковье
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Всего в Московской области за ночь было сбито 42 БПЛА, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"Всего к этой минуте было сбито 42 БПЛА. Все службы сработали оперативно и слаженно", - написал Воробьев в своем Telegram-канале.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)Безопасность
 
 
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