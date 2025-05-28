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ПВО сбила 42 беспилотника в Подмосковье за ночь
ПВО сбила 42 беспилотника в Подмосковье за ночь - РИА Новости, 28.05.2025
ПВО сбила 42 беспилотника в Подмосковье за ночь
Всего в Московской области за ночь было сбито 42 БПЛА, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T08:07:00+03:00
2025-05-28T08:07:00+03:00
2025-05-28T08:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
безопасность
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Всего в Московской области за ночь было сбито 42 БПЛА, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. "Всего к этой минуте было сбито 42 БПЛА. Все службы сработали оперативно и слаженно", - написал Воробьев в своем Telegram-канале.
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андрей воробьев, московская область (подмосковье), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Андрей Воробьев, Московская область (Подмосковье), Безопасность
ПВО сбила 42 беспилотника в Подмосковье за ночь
Воробьев: в Подмосковье за ночь было сбито 42 БПЛА