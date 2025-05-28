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Ночью Московская область подверглась атаке беспилотников
Ночью Московская область подверглась атаке беспилотников - РИА Новости, 28.05.2025
Ночью Московская область подверглась атаке беспилотников
Ночью Московская область подверглась атаке беспилотников, силы ПВО отработали по целям в 12 муниципальных образованиях региона, сообщил губернатор Подмосковья... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T07:57:00+03:00
2025-05-28T07:57:00+03:00
2025-05-28T08:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
происшествия
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Ночью Московская область подверглась атаке беспилотников, силы ПВО отработали по целям в 12 муниципальных образованиях региона, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. "Сегодня ночью Московская область подверглась атаке беспилотников. Силы ПВО отработали по целям в 12 муниципальных образованиях региона. Всего к этой минуте было сбито 42 БПЛА. Все службы сработали оперативно и слаженно", - написал Воробьев в своем Telegram-канале.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), андрей воробьев, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев, Происшествия
Ночью Московская область подверглась атаке беспилотников
Воробьев: ночью Московская область подверглась атаке беспилотников