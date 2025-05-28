https://ria.ru/20250528/vorobev-2019476323.html

Ночью Московская область подверглась атаке беспилотников

Ночью Московская область подверглась атаке беспилотников - РИА Новости, 28.05.2025

Ночью Московская область подверглась атаке беспилотников

Ночью Московская область подверглась атаке беспилотников, силы ПВО отработали по целям в 12 муниципальных образованиях региона, сообщил губернатор Подмосковья... РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T07:57:00+03:00

2025-05-28T07:57:00+03:00

2025-05-28T08:13:00+03:00

специальная военная операция на украине

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

происшествия

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Ночью Московская область подверглась атаке беспилотников, силы ПВО отработали по целям в 12 муниципальных образованиях региона, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. "Сегодня ночью Московская область подверглась атаке беспилотников. Силы ПВО отработали по целям в 12 муниципальных образованиях региона. Всего к этой минуте было сбито 42 БПЛА. Все службы сработали оперативно и слаженно", - написал Воробьев в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

московская область (подмосковье)

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Дарья Буймова

московская область (подмосковье), андрей воробьев, происшествия