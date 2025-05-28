https://ria.ru/20250528/veteran-2019463146.html
Ветеран из США рассказал, что поехал бы на Парад Победы в Москву
Ветеран из США рассказал, что поехал бы на Парад Победы в Москву - РИА Новости, 28.05.2025
Ветеран из США рассказал, что поехал бы на Парад Победы в Москву
Советский ветеран Великой Отечественной войны Владимир Гуткин, ныне проживающий в американском штате Флорида, рассказал РИА Новости, что приехал бы на... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T03:30:00+03:00
2025-05-28T03:30:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 28 мая - РИА Новости. Советский ветеран Великой Отечественной войны Владимир Гуткин, ныне проживающий в американском штате Флорида, рассказал РИА Новости, что приехал бы на празднование 80-летия Парада Победы в Москву, если бы была такая возможность. "Конечно, я поехал бы, если бы была такая возможность. Кто бы сомневался!" - сказал Гуткин. Ветеран поделился тем, что сам день парада в июне 1945 года встретил в Германии, где завершал войну связистом в 329-й истребительной авиационной дивизии. По его словам, о торжестве в Москве он вместе с однополчанами узнал уже постфактум. "У нас тогда не было телевидения или телефонов. Поэтому о параде мы узнали из армейской газеты", - сказал он. Гуткин также рассказал, что в ночь на 9 мая 1945 года дежурил по дивизии и увидел телеграфное сообщение о том, что фашистская Германия подписала акт о безоговорочной капитуляции. Сначала он подумал, что это может быть ошибкой, но в штабе армии его заверили: война действительно закончена. Командир дивизии распорядился разбудить личный состав и сообщить о победе прямо ночью. "Я вбежал в казармы: "Подъем, ребята! Радостная весть: немцы подписали безоговорочную капитуляцию!" - вспоминает Гуткин. По его словам, все бойцы стали обниматься друг с другом и стрелять в воздух светящимися трассирующими пулями. Днем же командование устроило для личного состава дивизии банкет. "Это был незабываемый праздник. Весь день мы уже больше ничего не делали: был только праздник, праздник и праздник", - говорит ветеран.
https://ria.ru/20250503/pobeda-2014745653.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, германия, общество, сша
Москва, Германия, Общество, США
Ветеран из США рассказал, что поехал бы на Парад Победы в Москву
Ветеран Гуткин рассказал, что поехал бы на празднование Дня Победы в Москву
ВАШИНГТОН, 28 мая - РИА Новости. Советский ветеран Великой Отечественной войны Владимир Гуткин, ныне проживающий в американском штате Флорида, рассказал РИА Новости, что приехал бы на празднование 80-летия Парада Победы в Москву, если бы была такая возможность.
"Конечно, я поехал бы, если бы была такая возможность. Кто бы сомневался!" - сказал Гуткин.
Ветеран поделился тем, что сам день парада в июне 1945 года встретил в Германии
, где завершал войну связистом в 329-й истребительной авиационной дивизии. По его словам, о торжестве в Москве
он вместе с однополчанами узнал уже постфактум. "У нас тогда не было телевидения или телефонов. Поэтому о параде мы узнали из армейской газеты", - сказал он.
Гуткин также рассказал, что в ночь на 9 мая 1945 года дежурил по дивизии и увидел телеграфное сообщение о том, что фашистская Германия подписала акт о безоговорочной капитуляции. Сначала он подумал, что это может быть ошибкой, но в штабе армии его заверили: война действительно закончена.
Командир дивизии распорядился разбудить личный состав и сообщить о победе прямо ночью. "Я вбежал в казармы: "Подъем, ребята! Радостная весть: немцы подписали безоговорочную капитуляцию!" - вспоминает Гуткин.
По его словам, все бойцы стали обниматься друг с другом и стрелять в воздух светящимися трассирующими пулями. Днем же командование устроило для личного состава дивизии банкет. "Это был незабываемый праздник. Весь день мы уже больше ничего не делали: был только праздник, праздник и праздник", - говорит ветеран.