https://ria.ru/20250528/unynie-2019463540.html

СМИ сообщили об унынии в Европе перед саммитом НАТО

СМИ сообщили об унынии в Европе перед саммитом НАТО - РИА Новости, 28.05.2025

СМИ сообщили об унынии в Европе перед саммитом НАТО

Союзники США по НАТО пессимистично настроены на предстоящий саммит, так как он может стать последним для альянса, пишет американское издание Hill. РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T03:37:00+03:00

2025-05-28T03:37:00+03:00

2025-05-28T03:37:00+03:00

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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Союзники США по НАТО пессимистично настроены на предстоящий саммит, так как он может стать последним для альянса, пишет американское издание Hill."Уныние даже не связано в первую очередь с угрозами Трампа отнять Гренландию у Дании силой, если это потребуется, или сделать Канаду 51-м штатом США. Эти заявления, несомненно, были глубоко оскорбительными для обоих союзников по НАТО. По сути, глубокое беспокойство, охватившее европейские столицы, связано с тем, что они остались в значительной степени без лидера в период уязвимости", — указано в статье.В статье также упоминается, что Вашингтон постоянно ставит под сомнение будущее альянса, на который полагалась вся внешняя политика Запада на протяжении многих десятилетий."На предстоящем саммите союзники по НАТО больше всего опасаются, что президент Трамп в порыве досады, подобной той, что охватила его во время унижения Владимира Зеленского в Овальном кабинете, может перевернуть геополитическую шахматную доску и уйти", — заключило издание.Ранее газета New York Times со ссылкой на источники в ЕС сообщила, что заседание совета НАТО — Украина может не состояться в рамках саммита альянса 24-25 июня в Гааге. По информации издания, лидеры встретятся всего на несколько часов, чтобы ратифицировать новые цели расходов на оборону. При этом неясно, будет ли Владимир Зеленский приглашен на ужин по случаю начала саммита, но он может посетить организуемый параллельно форум оборонной промышленности.По словам источников издания, генсек НАТО Марк Рютте хочет, чтобы саммит был коротким и содержательным, во избежание разногласий по поводу Украины между европейскими партнерами по альянсу и президентом США Дональдом Трампом. Неназванные источники также сообщили газете, что коммюнике по саммиту блока в этом году будет емким, и пока черновик документа дорабатывается.

https://ria.ru/20250526/nato-2019114989.html

https://ria.ru/20250525/finlyandiya-2018944049.html

https://ria.ru/20250527/kiev-2019350488.html

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в мире, сша, украина, дания, дональд трамп, марк рютте, нато, евросоюз, владимир зеленский