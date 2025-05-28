https://ria.ru/20250528/ultrafiolet-2019478551.html

Москвичей предупредили об опасном индексе ультрафиолетового излучения

Москвичей предупредили об опасном индексе ультрафиолетового излучения - РИА Новости, 28.05.2025

Москвичей предупредили об опасном индексе ультрафиолетового излучения

В Москве наблюдается опасный индекс ультрафиолетового излучения, он будет колебаться от 5 до 6 единиц 28 и 29 мая, после чего снизится до безопасных 3-4 единиц, РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T08:28:00+03:00

2025-05-28T08:28:00+03:00

2025-05-28T08:28:00+03:00

общество

москва

евгений тишковец

погода

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. В Москве наблюдается опасный индекс ультрафиолетового излучения, он будет колебаться от 5 до 6 единиц 28 и 29 мая, после чего снизится до безопасных 3-4 единиц, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "В Москве индекс ультрафиолетового излучения, характеризующий уровень излучения в спектре солнечного света, будет колебаться от 5 до 6 единиц 28 и 29 мая, после чего снизится до безопасных 3-4 единиц. Это оранжевый, высокий индекс и представляет опасность для здоровья. Максимум солнечного ультрафиолета - 60% суточной дозы наблюдается с 10 до 16 часов", - рассказал Тишковец. Синоптик отметил, что чрезмерное ультрафиолетовое облучение опасно для глаз и кожи ожогами и риском развития рака кожи и меланомы. Особенно опасно вредное воздействие ультрафиолета на детей.

https://ria.ru/20240411/solntse-1939233628.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, евгений тишковец, погода