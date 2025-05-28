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Москвичей предупредили об опасном индексе ультрафиолетового излучения - РИА Новости, 28.05.2025
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08:28 28.05.2025
https://ria.ru/20250528/ultrafiolet-2019478551.html
Москвичей предупредили об опасном индексе ультрафиолетового излучения
Москвичей предупредили об опасном индексе ультрафиолетового излучения - РИА Новости, 28.05.2025
Москвичей предупредили об опасном индексе ультрафиолетового излучения
В Москве наблюдается опасный индекс ультрафиолетового излучения, он будет колебаться от 5 до 6 единиц 28 и 29 мая, после чего снизится до безопасных 3-4 единиц, РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T08:28:00+03:00
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общество
москва
евгений тишковец
погода
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. В Москве наблюдается опасный индекс ультрафиолетового излучения, он будет колебаться от 5 до 6 единиц 28 и 29 мая, после чего снизится до безопасных 3-4 единиц, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "В Москве индекс ультрафиолетового излучения, характеризующий уровень излучения в спектре солнечного света, будет колебаться от 5 до 6 единиц 28 и 29 мая, после чего снизится до безопасных 3-4 единиц. Это оранжевый, высокий индекс и представляет опасность для здоровья. Максимум солнечного ультрафиолета - 60% суточной дозы наблюдается с 10 до 16 часов", - рассказал Тишковец. Синоптик отметил, что чрезмерное ультрафиолетовое облучение опасно для глаз и кожи ожогами и риском развития рака кожи и меланомы. Особенно опасно вредное воздействие ультрафиолета на детей.
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общество, москва, евгений тишковец, погода
Общество, Москва, Евгений Тишковец, Погода
Москвичей предупредили об опасном индексе ультрафиолетового излучения

Тишковец предупредил о повышенном ультрафиолетовом излучении в Москве 28-29 мая

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДевушка катается на велосипеде по набережной Москвы
Девушка катается на велосипеде по набережной Москвы - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Девушка катается на велосипеде по набережной Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. В Москве наблюдается опасный индекс ультрафиолетового излучения, он будет колебаться от 5 до 6 единиц 28 и 29 мая, после чего снизится до безопасных 3-4 единиц, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Москве индекс ультрафиолетового излучения, характеризующий уровень излучения в спектре солнечного света, будет колебаться от 5 до 6 единиц 28 и 29 мая, после чего снизится до безопасных 3-4 единиц. Это оранжевый, высокий индекс и представляет опасность для здоровья. Максимум солнечного ультрафиолета - 60% суточной дозы наблюдается с 10 до 16 часов", - рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что чрезмерное ультрафиолетовое облучение опасно для глаз и кожи ожогами и риском развития рака кожи и меланомы. Особенно опасно вредное воздействие ультрафиолета на детей.
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