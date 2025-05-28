Москвичей предупредили об опасном индексе ультрафиолетового излучения
Тишковец предупредил о повышенном ультрафиолетовом излучении в Москве 28-29 мая
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДевушка катается на велосипеде по набережной Москвы
Девушка катается на велосипеде по набережной Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. В Москве наблюдается опасный индекс ультрафиолетового излучения, он будет колебаться от 5 до 6 единиц 28 и 29 мая, после чего снизится до безопасных 3-4 единиц, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В Москве индекс ультрафиолетового излучения, характеризующий уровень излучения в спектре солнечного света, будет колебаться от 5 до 6 единиц 28 и 29 мая, после чего снизится до безопасных 3-4 единиц. Это оранжевый, высокий индекс и представляет опасность для здоровья. Максимум солнечного ультрафиолета - 60% суточной дозы наблюдается с 10 до 16 часов", - рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что чрезмерное ультрафиолетовое облучение опасно для глаз и кожи ожогами и риском развития рака кожи и меланомы. Особенно опасно вредное воздействие ультрафиолета на детей.
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