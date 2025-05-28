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Глава парламента Крыма оценил готовность Киева к завершению конфликта
Глава парламента Крыма оценил готовность Киева к завершению конфликта - РИА Новости, 28.05.2025
Глава парламента Крыма оценил готовность Киева к завершению конфликта
Киевские власти политически не готовы к прекращению военного конфликта, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T23:43:00+03:00
2025-05-28T23:43:00+03:00
2025-05-28T23:43:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости. Киевские власти политически не готовы к прекращению военного конфликта, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. Ранее издание "Страна.ua" сообщила, что Зеленский надеется, что конфликт на Украине завершится в июне 2026 года. "Политически режим в Киеве не готов. Военный конфликт - это способ их существования, убери его — и нет всей системы власти на Украине. Плана, как существовать после наступления мира, у них попросту нет. Сейчас все просто: есть Россия, с ней надо воевать, кто не с нами, тот против нас. А когда выстроится нормальная политическая система, все будет сложнее. Какие у них есть идеи? Никаких", - сказал Константинов. По его словам, идея евроинтеграции для Украины полностью обанкротилась. "Даже медведю в цирке понятно, что туда, где намеренно делают больно, ходить не нужно. Люди поймут и задумаются, какие у них есть еще варианты. А вариант один — Русский мир. Но и тут все сложно, надо же выбрать его, вернуться к нему. Поэтому политически они не готовы. А в военном плане преимущество на нашей стороне", - добавил собеседник агентства. Российская сторона после встречи с украинской делегацией в Стамбуле выражала готовность продолжать переговоры. В Кремле еще до переговоров в Стамбуле заявили, что давить на Россию в вопросе украинского урегулирования бесполезно. После телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом Зеленский заявлял, что Швейцария и Ватикан рассматриваются в качестве места для прямых переговоров между Украиной и Россией.
https://ria.ru/20250528/ukraina-2019667696.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Владимир Константинов, Республика Крым
Глава парламента Крыма оценил готовность Киева к завершению конфликта
Константинов заявил, что Киев политически не готов к завершению конфликта