Рейтинг@Mail.ru
Глава парламента Крыма оценил готовность Киева к завершению конфликта - РИА Новости, 28.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:43 28.05.2025
https://ria.ru/20250528/ukraina-2019675095.html
Глава парламента Крыма оценил готовность Киева к завершению конфликта
Глава парламента Крыма оценил готовность Киева к завершению конфликта - РИА Новости, 28.05.2025
Глава парламента Крыма оценил готовность Киева к завершению конфликта
Киевские власти политически не готовы к прекращению военного конфликта, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T23:43:00+03:00
2025-05-28T23:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
владимир константинов
республика крым
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/02/1849161192_0:162:3064:1886_1920x0_80_0_0_57cbc3e04b2ca9b760747e7b89187fb9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости. Киевские власти политически не готовы к прекращению военного конфликта, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. Ранее издание "Страна.ua" сообщила, что Зеленский надеется, что конфликт на Украине завершится в июне 2026 года. "Политически режим в Киеве не готов. Военный конфликт - это способ их существования, убери его — и нет всей системы власти на Украине. Плана, как существовать после наступления мира, у них попросту нет. Сейчас все просто: есть Россия, с ней надо воевать, кто не с нами, тот против нас. А когда выстроится нормальная политическая система, все будет сложнее. Какие у них есть идеи? Никаких", - сказал Константинов. По его словам, идея евроинтеграции для Украины полностью обанкротилась. "Даже медведю в цирке понятно, что туда, где намеренно делают больно, ходить не нужно. Люди поймут и задумаются, какие у них есть еще варианты. А вариант один — Русский мир. Но и тут все сложно, надо же выбрать его, вернуться к нему. Поэтому политически они не готовы. А в военном плане преимущество на нашей стороне", - добавил собеседник агентства. Российская сторона после встречи с украинской делегацией в Стамбуле выражала готовность продолжать переговоры. В Кремле еще до переговоров в Стамбуле заявили, что давить на Россию в вопросе украинского урегулирования бесполезно. После телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом Зеленский заявлял, что Швейцария и Ватикан рассматриваются в качестве места для прямых переговоров между Украиной и Россией.
https://ria.ru/20250528/ukraina-2019667696.html
https://ria.ru/20250528/lavrov-2019644258.html
украина
россия
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/02/1849161192_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_29e3e7b0986d5699e69876259fd2f4be.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, владимир константинов, республика крым
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Владимир Константинов, Республика Крым
Глава парламента Крыма оценил готовность Киева к завершению конфликта

Константинов заявил, что Киев политически не готов к завершению конфликта

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкВладимир Константинов
Владимир Константинов - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Владимир Константинов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости. Киевские власти политически не готовы к прекращению военного конфликта, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.
Ранее издание "Страна.ua" сообщила, что Зеленский надеется, что конфликт на Украине завершится в июне 2026 года.
Министр обороны Украины Рустем Умеров - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
Умеров утверждает, что Украина передала России проект меморандума
Вчера, 22:07
"Политически режим в Киеве не готов. Военный конфликт - это способ их существования, убери его — и нет всей системы власти на Украине. Плана, как существовать после наступления мира, у них попросту нет. Сейчас все просто: есть Россия, с ней надо воевать, кто не с нами, тот против нас. А когда выстроится нормальная политическая система, все будет сложнее. Какие у них есть идеи? Никаких", - сказал Константинов.
По его словам, идея евроинтеграции для Украины полностью обанкротилась.
"Даже медведю в цирке понятно, что туда, где намеренно делают больно, ходить не нужно. Люди поймут и задумаются, какие у них есть еще варианты. А вариант один — Русский мир. Но и тут все сложно, надо же выбрать его, вернуться к нему. Поэтому политически они не готовы. А в военном плане преимущество на нашей стороне", - добавил собеседник агентства.
Российская сторона после встречи с украинской делегацией в Стамбуле выражала готовность продолжать переговоры. В Кремле еще до переговоров в Стамбуле заявили, что давить на Россию в вопросе украинского урегулирования бесполезно.
После телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом Зеленский заявлял, что Швейцария и Ватикан рассматриваются в качестве места для прямых переговоров между Украиной и Россией.
Лавров о готовности России продолжить переговоры с Украиной - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
Второй раунд переговоров России и Украины пройдет в Стамбуле 2 июня
Вчера, 19:04
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияВладимир КонстантиновРеспублика Крым
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала