https://ria.ru/20250528/ukraina-2019673992.html

В ГД связали угрозы нацистов семье Мединского с попыткой сорвать переговоры

В ГД связали угрозы нацистов семье Мединского с попыткой сорвать переговоры - РИА Новости, 28.05.2025

В ГД связали угрозы нацистов семье Мединского с попыткой сорвать переговоры

Представители киевского режима не желают видеть помощника президента РФ Владимира Мединского в составе российской переговорной делегации, они не гнушаются... РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T23:26:00+03:00

2025-05-28T23:26:00+03:00

2025-05-28T23:28:00+03:00

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Представители киевского режима не желают видеть помощника президента РФ Владимира Мединского в составе российской переговорной делегации, они не гнушаются использовать никакие методы, чтобы сорвать переговорный процесс, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, комментируя информацию об угрозах семье Мединского. Ранее в среду телеведущий Владимир Соловьев сообщил, что украинские нацисты угрожают семье Мединского, в том числе детям. По словам Соловьева, Мединский спрашивал о поступающих его семье угрозах министра обороны Украины Рустема Умерова и получил ответ, что "это нацики", на которых украинские власти якобы не влияют. "Мы знаем, что после стамбульских переговоров Украина заявила, что Мединский, по их мнению, очень жесткий переговорщик. Они хотели бы не видеть его больше на переговорах. Мы знаем, сколько террористических актов совершили украинские террористы под руководством ГУРа (главное управление разведки Министерства обороны Украины - ред.) Эти угрозы являются продолжением шантажа. Они не гнушаются никакими методами: санкции, угрозы, беспилотники, террористические угрозы. Готовы на всё идти, лишь бы сорвать переговорный процесс", - сказал Чепа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию на переговорах с Украиной, сообщал в среду, что позвонил министру обороны Украины Рустему Умерову и предложил точную дату и место встречи для обмена меморандумами с перечнем условий для будущего прекращения огня, российская сторона ждет ответа. Он добавил, что "украинская сторона пошла совещаться" и, "видимо, совещание затянулось". Во вторник в Минобороны РФ заявили, что киевский режим при поддержке отдельных европейских стран предпринял ряд провокаций, направленных на срыв переговорного процесса. В ведомстве отметили, что с 20 мая киевский режим кратно увеличил количество атак с применением беспилотников и реактивных снарядов западного производства по гражданским объектам на территории России. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Он также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.

https://ria.ru/20250528/slutskiy-2019673247.html

https://ria.ru/20250528/ukraina-2019667696.html

https://ria.ru/20250528/vstrecha-2019556192.html

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