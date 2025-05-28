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Соловьев раскрыл, как Умеров объяснил Мединскому угрозы его семье
Соловьев раскрыл, как Умеров объяснил Мединскому угрозы его семье - РИА Новости, 29.05.2025
Соловьев раскрыл, как Умеров объяснил Мединскому угрозы его семье
Украинские нацисты угрожают семье помощника президента России Владимира Мединского, а Киев ничего не может с этим поделать, заявил телеведущий Владимир Соловьев РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-28T22:33:00+03:00
2025-05-28T22:33:00+03:00
2025-05-29T00:23:00+03:00
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Украинские нацисты угрожают семье помощника президента России Владимира Мединского, а Киев ничего не может с этим поделать, заявил телеведущий Владимир Соловьев в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".Он напомнил, что в мировой практике за жизнь и здоровье переговорщиков отвечает вторая сторона, при этом в истории известны случаи, когда дипломатам поступали угрозы."Украинские нацисты сделали следующий шаг. Они дошли до того, что угрожают членам семьи. И когда Владимир Ростиславович впрямую спросил Умерова о его отношении к такому, тот взял паузу и сказал: "Я выяснил, это точно не мы. Это, скорее всего, наши нацики, мы на них не влияем". Поэтому у меня вопрос: а с кем вести переговоры?" — задался вопросом Соловьев.Журналист выразил опасения, что в Стамбул могут приехать незаконные представители политической элиты Украины, которые при этом даже не контролируют силовые блоки и группы государства.
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Россия, Украина, Владимир Соловьев (телеведущий), Рустем Умеров, Владимир Мединский, В мире, Министерство обороны Украины
Соловьев раскрыл, как Умеров объяснил Мединскому угрозы его семье
Соловьев: Умеров заявил, что Киев не влияет на угрожающих Мединскому нацистов