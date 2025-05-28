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Соловьев раскрыл, как Умеров объяснил Мединскому угрозы его семье - РИА Новости, 29.05.2025
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22:33 28.05.2025 (обновлено: 00:23 29.05.2025)
https://ria.ru/20250528/ukraina-2019670078.html
Соловьев раскрыл, как Умеров объяснил Мединскому угрозы его семье
Соловьев раскрыл, как Умеров объяснил Мединскому угрозы его семье - РИА Новости, 29.05.2025
Соловьев раскрыл, как Умеров объяснил Мединскому угрозы его семье
Украинские нацисты угрожают семье помощника президента России Владимира Мединского, а Киев ничего не может с этим поделать, заявил телеведущий Владимир Соловьев РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-28T22:33:00+03:00
2025-05-29T00:23:00+03:00
россия
украина
владимир соловьев (телеведущий)
рустем умеров
владимир мединский
в мире
министерство обороны украины
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Украинские нацисты угрожают семье помощника президента России Владимира Мединского, а Киев ничего не может с этим поделать, заявил телеведущий Владимир Соловьев в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".Он напомнил, что в мировой практике за жизнь и здоровье переговорщиков отвечает вторая сторона, при этом в истории известны случаи, когда дипломатам поступали угрозы."Украинские нацисты сделали следующий шаг. Они дошли до того, что угрожают членам семьи. И когда Владимир Ростиславович впрямую спросил Умерова о его отношении к такому, тот взял паузу и сказал: "Я выяснил, это точно не мы. Это, скорее всего, наши нацики, мы на них не влияем". Поэтому у меня вопрос: а с кем вести переговоры?" — задался вопросом Соловьев.Журналист выразил опасения, что в Стамбул могут приехать незаконные представители политической элиты Украины, которые при этом даже не контролируют силовые блоки и группы государства.
https://ria.ru/20250528/ukraina-2019667696.html
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россия, украина, владимир соловьев (телеведущий), рустем умеров, владимир мединский, в мире, министерство обороны украины
Россия, Украина, Владимир Соловьев (телеведущий), Рустем Умеров, Владимир Мединский, В мире, Министерство обороны Украины
Соловьев раскрыл, как Умеров объяснил Мединскому угрозы его семье

Соловьев: Умеров заявил, что Киев не влияет на угрожающих Мединскому нацистов

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПомощник президента РФ Владимир Мединский
Помощник президента РФ Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Помощник президента РФ Владимир Мединский. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Украинские нацисты угрожают семье помощника президента России Владимира Мединского, а Киев ничего не может с этим поделать, заявил телеведущий Владимир Соловьев в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".
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Он напомнил, что в мировой практике за жизнь и здоровье переговорщиков отвечает вторая сторона, при этом в истории известны случаи, когда дипломатам поступали угрозы.
«
"Украинские нацисты сделали следующий шаг. Они дошли до того, что угрожают членам семьи. И когда Владимир Ростиславович впрямую спросил Умерова о его отношении к такому, тот взял паузу и сказал: "Я выяснил, это точно не мы. Это, скорее всего, наши нацики, мы на них не влияем". Поэтому у меня вопрос: а с кем вести переговоры?" — задался вопросом Соловьев.
Журналист выразил опасения, что в Стамбул могут приехать незаконные представители политической элиты Украины, которые при этом даже не контролируют силовые блоки и группы государства.
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РоссияУкраинаВладимир Соловьев (телеведущий)Рустем УмеровВладимир МединскийВ миреМинистерство обороны Украины
 
 
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