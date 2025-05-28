https://ria.ru/20250528/ukraina-2019667696.html

Умеров утверждает, что Украина передала России проект меморандума

Умеров утверждает, что Украина передала России проект меморандума - РИА Новости, 28.05.2025

Умеров утверждает, что Украина передала России проект меморандума

Глава Минобороны Украины Рустем Умеров утверждает, что передал российской стороне проект меморандума об урегулировании конфликта, об этом он сообщил на странице РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T22:07:00+03:00

2025-05-28T22:07:00+03:00

2025-05-28T23:26:00+03:00

россия

украина

специальная военная операция на украине

в мире

рустем умеров

министерство обороны украины

владимир мединский

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/18/2006870091_0:94:3072:1822_1920x0_80_0_0_22b5444123bf7e52b3b9212b966650c5.jpg

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Глава Минобороны Украины Рустем Умеров утверждает, что передал российской стороне проект меморандума об урегулировании конфликта, об этом он сообщил на странице в Facebook*."Я передал главе российской делегации (помощнику президента Владимиру Мединскому. — Прим. ред.) наш документ, который отражает украинскую позицию. <...> Мы подтверждаем готовность Украины к полному и безусловному прекращению огня и дальнейшей дипломатической работе", — написал министр.В среду вечером глава МИД Сергей Лавров объявил, что второй раунд прямых переговоров России и Украины пройдет в Стамбуле 2 июня. На них российская делегация представит меморандум по будущему мирному договору, содержащий все аспекты для преодоления первопричин конфликта. Москва также готова их пояснить. Переговоры по УкраинеПервая за три года встреча представителей Москвы и Киева состоялась 16 мая в Стамбуле. Стороны договорились провести масштабный — 1000 на 1000 — обмен пленными и представить видение возможностей будущего перемирия.Украина на переговорах запросила встречу глав государств. Россия приняла это к сведению.Масштабный обмен пленными уже завершился. Сейчас Москва заканчивает подготовку проекта меморандума по будущему мирному договору.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250528/solovev-2019662945.html

https://ria.ru/20250526/ukraina-2018964467.html

https://ria.ru/20250527/ukraina-2019179349.html

россия

украина

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, в мире, рустем умеров, министерство обороны украины, владимир мединский, москва, сергей лавров