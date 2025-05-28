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Умеров утверждает, что Украина передала России проект меморандума - РИА Новости, 28.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:07 28.05.2025 (обновлено: 23:26 28.05.2025)
https://ria.ru/20250528/ukraina-2019667696.html
Умеров утверждает, что Украина передала России проект меморандума
Умеров утверждает, что Украина передала России проект меморандума - РИА Новости, 28.05.2025
Умеров утверждает, что Украина передала России проект меморандума
Глава Минобороны Украины Рустем Умеров утверждает, что передал российской стороне проект меморандума об урегулировании конфликта, об этом он сообщил на странице РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T22:07:00+03:00
2025-05-28T23:26:00+03:00
россия
украина
специальная военная операция на украине
в мире
рустем умеров
министерство обороны украины
владимир мединский
москва
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Глава Минобороны Украины Рустем Умеров утверждает, что передал российской стороне проект меморандума об урегулировании конфликта, об этом он сообщил на странице в Facebook*."Я передал главе российской делегации (помощнику президента Владимиру Мединскому. — Прим. ред.) наш документ, который отражает украинскую позицию. &lt;...&gt; Мы подтверждаем готовность Украины к полному и безусловному прекращению огня и дальнейшей дипломатической работе", — написал министр.В среду вечером глава МИД Сергей Лавров объявил, что второй раунд прямых переговоров России и Украины пройдет в Стамбуле 2 июня. На них российская делегация представит меморандум по будущему мирному договору, содержащий все аспекты для преодоления первопричин конфликта. Москва также готова их пояснить. Переговоры по УкраинеПервая за три года встреча представителей Москвы и Киева состоялась 16 мая в Стамбуле. Стороны договорились провести масштабный — 1000 на 1000 — обмен пленными и представить видение возможностей будущего перемирия.Украина на переговорах запросила встречу глав государств. Россия приняла это к сведению.Масштабный обмен пленными уже завершился. Сейчас Москва заканчивает подготовку проекта меморандума по будущему мирному договору.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250528/solovev-2019662945.html
https://ria.ru/20250526/ukraina-2018964467.html
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россия, украина, в мире, рустем умеров, министерство обороны украины, владимир мединский, москва, сергей лавров
Россия, Украина, Специальная военная операция на Украине, В мире, Рустем Умеров, Министерство обороны Украины, Владимир Мединский, Москва, Сергей Лавров
Умеров утверждает, что Украина передала России проект меморандума

Умеров заявил, что передал Мединскому украинский проект меморандума

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaМинистр обороны Украины Рустем Умеров
Министр обороны Украины Рустем Умеров - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Министр обороны Украины Рустем Умеров. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Глава Минобороны Украины Рустем Умеров утверждает, что передал российской стороне проект меморандума об урегулировании конфликта, об этом он сообщил на странице в Facebook*.
"Я передал главе российской делегации (помощнику президента Владимиру Мединскому. — Прим. ред.) наш документ, который отражает украинскую позицию. <...> Мы подтверждаем готовность Украины к полному и безусловному прекращению огня и дальнейшей дипломатической работе", — написал министр.
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По словам Мединского, ранее сегодня он позвонил Умерову и предложил дату и место встречи для обмена меморандумами. После этого "украинская сторона пошла совещаться".

В среду вечером глава МИД Сергей Лавров объявил, что второй раунд прямых переговоров России и Украины пройдет в Стамбуле 2 июня. На них российская делегация представит меморандум по будущему мирному договору, содержащий все аспекты для преодоления первопричин конфликта. Москва также готова их пояснить.
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Переговоры по Украине

Первая за три года встреча представителей Москвы и Киева состоялась 16 мая в Стамбуле. Стороны договорились провести масштабный — 1000 на 1000 — обмен пленными и представить видение возможностей будущего перемирия.
Украина на переговорах запросила встречу глав государств. Россия приняла это к сведению.
Масштабный обмен пленными уже завершился. Сейчас Москва заканчивает подготовку проекта меморандума по будущему мирному договору.
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* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВ миреРустем УмеровМинистерство обороны УкраиныВладимир МединскийМоскваСергей Лавров
 
 
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