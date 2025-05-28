Умеров утверждает, что Украина передала России проект меморандума
Умеров заявил, что передал Мединскому украинский проект меморандума
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaМинистр обороны Украины Рустем Умеров
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Министр обороны Украины Рустем Умеров. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Глава Минобороны Украины Рустем Умеров утверждает, что передал российской стороне проект меморандума об урегулировании конфликта, об этом он сообщил на странице в Facebook*.
"Я передал главе российской делегации (помощнику президента Владимиру Мединскому. — Прим. ред.) наш документ, который отражает украинскую позицию. <...> Мы подтверждаем готовность Украины к полному и безусловному прекращению огня и дальнейшей дипломатической работе", — написал министр.
По словам Мединского, ранее сегодня он позвонил Умерову и предложил дату и место встречи для обмена меморандумами. После этого "украинская сторона пошла совещаться".
В среду вечером глава МИД Сергей Лавров объявил, что второй раунд прямых переговоров России и Украины пройдет в Стамбуле 2 июня. На них российская делегация представит меморандум по будущему мирному договору, содержащий все аспекты для преодоления первопричин конфликта. Москва также готова их пояснить.
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Первая за три года встреча представителей Москвы и Киева состоялась 16 мая в Стамбуле. Стороны договорились провести масштабный — 1000 на 1000 — обмен пленными и представить видение возможностей будущего перемирия.
Украина на переговорах запросила встречу глав государств. Россия приняла это к сведению.
Масштабный обмен пленными уже завершился. Сейчас Москва заканчивает подготовку проекта меморандума по будущему мирному договору.
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