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Россия продолжает работать с МККК и Украиной по возвращению курян - РИА Новости, 28.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
21:51 28.05.2025
https://ria.ru/20250528/ukraina-2019666135.html
Россия продолжает работать с МККК и Украиной по возвращению курян
Россия продолжает работать с МККК и Украиной по возвращению курян - РИА Новости, 28.05.2025
Россия продолжает работать с МККК и Украиной по возвращению курян
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что её аппарат продолжает работать с МККК и украинской стороной по вопросу возвращения из... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T21:51:00+03:00
2025-05-28T21:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
сумы
татьяна москалькова
международный комитет красного креста (мккк)
украина
в мире
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что её аппарат продолжает работать с МККК и украинской стороной по вопросу возвращения из Сум 34 курян. В среду в Москве Москалькова и врио губернатора Курской области Александр Хинштейн встретились с шестью возвращенными в ходе обмена "1000 на 1000" жителями Курской области. "Сегодня 34 жителя Курской области Суджанского района находятся в Сумах. Мы постоянно работаем и с Международным комитетом Красного Креста, и с украинской стороной для того, чтобы их жизни были сохранены и они были возвращены на Родину", - сказала Москалькова в ходе встречи. По её словам, возмутительно, что ни в чем не повинные люди удерживаются украинской стороной в Сумах. "Нам известно, что из 34 удерживаемых на территории Сум большая часть - это женщины, в том числе пожилые женщины", - отметила федеральный омбудсмен. С 23 по 25 мая на белорусско-украинской границе между Россией и Украиной прошел крупнейший за три года конфликта обмен пленными по формуле "1 тысяча на 1 тысячу".
https://ria.ru/20250513/ukraina-2016686869.html
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россия, курская область, сумы, татьяна москалькова, международный комитет красного креста (мккк), украина, в мире, общество, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Сумы, Татьяна Москалькова, Международный комитет Красного Креста (МККК), Украина, В мире, Общество, Происшествия
Россия продолжает работать с МККК и Украиной по возвращению курян

Москалькова: работа с МККК и Киевом по возвращению 34 курян из Сум продолжается

© Фото : Александр Хинштейн/TelegramВозвращение жителей Курской области с Украины
Возвращение жителей Курской области с Украины - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© Фото : Александр Хинштейн/Telegram
Возвращение жителей Курской области с Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что её аппарат продолжает работать с МККК и украинской стороной по вопросу возвращения из Сум 34 курян.
В среду в Москве Москалькова и врио губернатора Курской области Александр Хинштейн встретились с шестью возвращенными в ходе обмена "1000 на 1000" жителями Курской области.
"Сегодня 34 жителя Курской области Суджанского района находятся в Сумах. Мы постоянно работаем и с Международным комитетом Красного Креста, и с украинской стороной для того, чтобы их жизни были сохранены и они были возвращены на Родину", - сказала Москалькова в ходе встречи.
Штаб-квартира Службы внешней разведки России в Москве - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
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13 мая, 14:58
По её словам, возмутительно, что ни в чем не повинные люди удерживаются украинской стороной в Сумах.
"Нам известно, что из 34 удерживаемых на территории Сум большая часть - это женщины, в том числе пожилые женщины", - отметила федеральный омбудсмен.
С 23 по 25 мая на белорусско-украинской границе между Россией и Украиной прошел крупнейший за три года конфликта обмен пленными по формуле "1 тысяча на 1 тысячу".
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьСумыТатьяна МоскальковаМеждународный комитет Красного Креста (МККК)УкраинаВ миреОбществоПроисшествия
 
 
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