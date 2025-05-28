https://ria.ru/20250528/ukraina-2019666135.html

Россия продолжает работать с МККК и Украиной по возвращению курян

Россия продолжает работать с МККК и Украиной по возвращению курян - РИА Новости, 28.05.2025

Россия продолжает работать с МККК и Украиной по возвращению курян

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что её аппарат продолжает работать с МККК и украинской стороной по вопросу возвращения из... РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T21:51:00+03:00

2025-05-28T21:51:00+03:00

2025-05-28T21:51:00+03:00

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что её аппарат продолжает работать с МККК и украинской стороной по вопросу возвращения из Сум 34 курян. В среду в Москве Москалькова и врио губернатора Курской области Александр Хинштейн встретились с шестью возвращенными в ходе обмена "1000 на 1000" жителями Курской области. "Сегодня 34 жителя Курской области Суджанского района находятся в Сумах. Мы постоянно работаем и с Международным комитетом Красного Креста, и с украинской стороной для того, чтобы их жизни были сохранены и они были возвращены на Родину", - сказала Москалькова в ходе встречи. По её словам, возмутительно, что ни в чем не повинные люди удерживаются украинской стороной в Сумах. "Нам известно, что из 34 удерживаемых на территории Сум большая часть - это женщины, в том числе пожилые женщины", - отметила федеральный омбудсмен. С 23 по 25 мая на белорусско-украинской границе между Россией и Украиной прошел крупнейший за три года конфликта обмен пленными по формуле "1 тысяча на 1 тысячу".

https://ria.ru/20250513/ukraina-2016686869.html

https://ria.ru/20250528/obmen-2019543599.html

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россия, курская область, сумы, татьяна москалькова, международный комитет красного креста (мккк), украина, в мире, общество, происшествия