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Лавров: Россия готова представить Украине меморандум во время переговоров
Лавров: Россия готова представить Украине меморандум во время переговоров - РИА Новости, 28.05.2025
Лавров: Россия готова представить Украине меморандум во время переговоров
Россия во время переговоров в Стамбуле 2 июня передаст Украине свой меморандум, сообщил глава МИД Сергей Лавров. РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T19:07:00+03:00
2025-05-28T19:07:00+03:00
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Россия во время переговоров в Стамбуле 2 июня передаст Украине свой меморандум, сообщил глава МИД Сергей Лавров."Российская сторона, как и договаривались, оперативно разработала соответствующий меморандум, который излагает нашу позицию по всем аспектам надёжного преодоления первопричин кризиса... Наша делегация во главе с Владимиром Мединский готова представить этот меморандум делегации Украины и дать необходимые пояснения", — говорится в размещенном на сайте МИД заявлении Лаврова.
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Лавров: Россия готова представить Украине меморандум во время переговоров
Лавров: Россия готова дать Украине пояснения по меморандуму во время переговоров