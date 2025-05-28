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Лавров: Россия готова представить Украине меморандум во время переговоров

Лавров: Россия готова представить Украине меморандум во время переговоров - РИА Новости, 28.05.2025

Лавров: Россия готова представить Украине меморандум во время переговоров

Россия во время переговоров в Стамбуле 2 июня передаст Украине свой меморандум, сообщил глава МИД Сергей Лавров. РИА Новости, 28.05.2025

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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Россия во время переговоров в Стамбуле 2 июня передаст Украине свой меморандум, сообщил глава МИД Сергей Лавров."Российская сторона, как и договаривались, оперативно разработала соответствующий меморандум, который излагает нашу позицию по всем аспектам надёжного преодоления первопричин кризиса... Наша делегация во главе с Владимиром Мединский готова представить этот меморандум делегации Украины и дать необходимые пояснения", — говорится в размещенном на сайте МИД заявлении Лаврова.

https://ria.ru/20250528/mid-2019631201.html

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