https://ria.ru/20250528/ukraina-2019600050.html
ФРГ и Украина подписали соглашение о финансировании производства оружия
ФРГ и Украина подписали соглашение о финансировании производства оружия - РИА Новости, 28.05.2025
ФРГ и Украина подписали соглашение о финансировании производства оружия
Германия и Украина подписали соглашение о финансировании производства дальнобойного оружия на Украине, сообщило министерство обороны ФРГ по итогам встречи... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T17:06:00+03:00
2025-05-28T17:06:00+03:00
2025-05-28T17:07:00+03:00
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Германия и Украина подписали соглашение о финансировании производства дальнобойного оружия на Украине, сообщило министерство обороны ФРГ по итогам встречи немецкого министра обороны Бориса Писториуса и его украинского коллеги Рустема Умерова. В среду канцлер ФРГ Фридрих Мерц объявил на пресс-конференции с Владимиром Зеленским, что Германия поддержит Украину в разработке собственного дальнобойного оружия. "Министр обороны Борис Писториус и его украинский коллега Рустем Умеров подписали в Берлине соглашение о финансировании дальнобойного оружия украинского производства. Кроме того, был заключён договор между Украиной и немецкой военной промышленностью", - говорится в заявлении минобороны ФРГ. По утверждению ведомства, значительное количество дальнобойных вооружений поступит в распоряжение Украины уже в этом году. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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В мире, Украина, Германия, Рустем Умеров, Борис Писториус, НАТО, Министерство обороны Германии, Министерство обороны Украины
ФРГ и Украина подписали соглашение о финансировании производства оружия
ФРГ и Украина подписали соглашение о финансировании дальнобойного оружия Киева