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ФРГ и Украина подписали соглашение о финансировании производства оружия - РИА Новости, 28.05.2025
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17:06 28.05.2025 (обновлено: 17:07 28.05.2025)
https://ria.ru/20250528/ukraina-2019600050.html
ФРГ и Украина подписали соглашение о финансировании производства оружия
ФРГ и Украина подписали соглашение о финансировании производства оружия - РИА Новости, 28.05.2025
ФРГ и Украина подписали соглашение о финансировании производства оружия
Германия и Украина подписали соглашение о финансировании производства дальнобойного оружия на Украине, сообщило министерство обороны ФРГ по итогам встречи... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T17:06:00+03:00
2025-05-28T17:07:00+03:00
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борис писториус
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министерство обороны германии
министерство обороны украины
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Германия и Украина подписали соглашение о финансировании производства дальнобойного оружия на Украине, сообщило министерство обороны ФРГ по итогам встречи немецкого министра обороны Бориса Писториуса и его украинского коллеги Рустема Умерова. В среду канцлер ФРГ Фридрих Мерц объявил на пресс-конференции с Владимиром Зеленским, что Германия поддержит Украину в разработке собственного дальнобойного оружия. "Министр обороны Борис Писториус и его украинский коллега Рустем Умеров подписали в Берлине соглашение о финансировании дальнобойного оружия украинского производства. Кроме того, был заключён договор между Украиной и немецкой военной промышленностью", - говорится в заявлении минобороны ФРГ. По утверждению ведомства, значительное количество дальнобойных вооружений поступит в распоряжение Украины уже в этом году. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250528/evropa-2019407923.html
https://ria.ru/20250528/merts-2019577013.html
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в мире, украина, германия, рустем умеров, борис писториус, нато, министерство обороны германии, министерство обороны украины
В мире, Украина, Германия, Рустем Умеров, Борис Писториус, НАТО, Министерство обороны Германии, Министерство обороны Украины
ФРГ и Украина подписали соглашение о финансировании производства оружия

ФРГ и Украина подписали соглашение о финансировании дальнобойного оружия Киева

© AP Photo / Markus SchreiberОфицеры бундесвера
Офицеры бундесвера - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Офицеры бундесвера . Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Германия и Украина подписали соглашение о финансировании производства дальнобойного оружия на Украине, сообщило министерство обороны ФРГ по итогам встречи немецкого министра обороны Бориса Писториуса и его украинского коллеги Рустема Умерова.
В среду канцлер ФРГ Фридрих Мерц объявил на пресс-конференции с Владимиром Зеленским, что Германия поддержит Украину в разработке собственного дальнобойного оружия.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
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"Министр обороны Борис Писториус и его украинский коллега Рустем Умеров подписали в Берлине соглашение о финансировании дальнобойного оружия украинского производства. Кроме того, был заключён договор между Украиной и немецкой военной промышленностью", - говорится в заявлении минобороны ФРГ.
По утверждению ведомства, значительное количество дальнобойных вооружений поступит в распоряжение Украины уже в этом году.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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В миреУкраинаГерманияРустем УмеровБорис ПисториусНАТОМинистерство обороны ГерманииМинистерство обороны Украины
 
 
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