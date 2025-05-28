Рейтинг@Mail.ru
"До последнего американского солдата". В США впали в панику из-за Украины - РИА Новости, 28.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:59 28.05.2025 (обновлено: 17:03 28.05.2025)
https://ria.ru/20250528/ukraina-2019598388.html
"До последнего американского солдата". В США впали в панику из-за Украины
"До последнего американского солдата". В США впали в панику из-за Украины - РИА Новости, 28.05.2025
"До последнего американского солдата". В США впали в панику из-за Украины
Конфликт на Украине может перерасти в более масштабный кризис в случае продолжения предоставления Киеву помощи со стороны США, пишет The American Conservative. РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T16:59:00+03:00
2025-05-28T17:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
сша
европа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/11/1910076073_0:423:2888:2048_1920x0_80_0_0_9460254591c1b96e2b459aebe27c046a.jpg
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Конфликт на Украине может перерасти в более масштабный кризис в случае продолжения предоставления Киеву помощи со стороны США, пишет The American Conservative."Весьма вероятно, что конфликт на Украине выйдет за рамки просто региональной прокси-войны, если боевые действия продолжатся при поддержке США. Эта перспектива усугубляется тем фактом, что украинцы испытывают все большее отчаяние", — говорится в публикации.По словам автора, европейские страны, выступающие союзниками США в прокси-войне, несмотря на отсутствие существенного военного потенциала, готовы противостоять России до последнего украинца."Как только этот последний украинец будет убит, европейцы будут с энтузиазмом сражаться с Россией на Украине до последнего американского солдата", — отмечается в статье.После слов канцлера ФРГ Фридриха Мерца о поддержке Украины в разработке собственного дальнобойного оружия представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Германия соревнуется с Францией в первенстве по дальнейшему провоцированию войны.Как ранее сообщал госсекретарь США Марко Рубио, поставки оружия Украине по линии ранее утвержденного конгрессом финансирования продолжаются, но решений о новых пакетах помощи пока нет.В январе президент России Владимир Путин заявил, что Москва еще в 2022 году получила от Украины сигналы о том, что она будет воевать до последнего украинца. Как отмечал Песков, администрация экс-президента США Джо Байдена хотела продолжать войну, новые же американские власти говорят о необходимости мира.
https://ria.ru/20250528/vstrecha-2019556192.html
https://ria.ru/20250528/merts-2019500906.html
https://ria.ru/20250528/ukraina-2019480480.html
украина
россия
сша
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/11/1910076073_98:0:2829:2048_1920x0_80_0_0_f3e87e134abaa7ad44d3b3d25a265c4c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, сша, европа
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, США, Европа
"До последнего американского солдата". В США впали в панику из-за Украины

American Conservative: конфликт на Украине рискует перерасти в масштабный кризис

© AP Photo / Matt RourkeПроизводство снарядов в США
Производство снарядов в США - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© AP Photo / Matt Rourke
Производство снарядов в США. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Конфликт на Украине может перерасти в более масштабный кризис в случае продолжения предоставления Киеву помощи со стороны США, пишет The American Conservative.
"Весьма вероятно, что конфликт на Украине выйдет за рамки просто региональной прокси-войны, если боевые действия продолжатся при поддержке США. Эта перспектива усугубляется тем фактом, что украинцы испытывают все большее отчаяние", — говорится в публикации.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
В Раде раскрыли, что стоит за предложением Зеленского встретиться с Путиным
Вчера, 14:20
По словам автора, европейские страны, выступающие союзниками США в прокси-войне, несмотря на отсутствие существенного военного потенциала, готовы противостоять России до последнего украинца.
"Как только этот последний украинец будет убит, европейцы будут с энтузиазмом сражаться с Россией на Украине до последнего американского солдата", — отмечается в статье.
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
"Все умерли". Во Франции жестко осадили Мерца за слова о России и Украине
Вчера, 10:38
После слов канцлера ФРГ Фридриха Мерца о поддержке Украины в разработке собственного дальнобойного оружия представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Германия соревнуется с Францией в первенстве по дальнейшему провоцированию войны.
Как ранее сообщал госсекретарь США Марко Рубио, поставки оружия Украине по линии ранее утвержденного конгрессом финансирования продолжаются, но решений о новых пакетах помощи пока нет.
В январе президент России Владимир Путин заявил, что Москва еще в 2022 году получила от Украины сигналы о том, что она будет воевать до последнего украинца. Как отмечал Песков, администрация экс-президента США Джо Байдена хотела продолжать войну, новые же американские власти говорят о необходимости мира.
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
"Нужен труп". В Киеве пришли в ярость из-за планов Запада по Украине
Вчера, 08:44
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСШАЕвропа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала