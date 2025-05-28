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"До последнего американского солдата". В США впали в панику из-за Украины
"До последнего американского солдата". В США впали в панику из-за Украины - РИА Новости, 28.05.2025
"До последнего американского солдата". В США впали в панику из-за Украины
Конфликт на Украине может перерасти в более масштабный кризис в случае продолжения предоставления Киеву помощи со стороны США, пишет The American Conservative. РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T16:59:00+03:00
2025-05-28T16:59:00+03:00
2025-05-28T17:03:00+03:00
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Конфликт на Украине может перерасти в более масштабный кризис в случае продолжения предоставления Киеву помощи со стороны США, пишет The American Conservative."Весьма вероятно, что конфликт на Украине выйдет за рамки просто региональной прокси-войны, если боевые действия продолжатся при поддержке США. Эта перспектива усугубляется тем фактом, что украинцы испытывают все большее отчаяние", — говорится в публикации.По словам автора, европейские страны, выступающие союзниками США в прокси-войне, несмотря на отсутствие существенного военного потенциала, готовы противостоять России до последнего украинца."Как только этот последний украинец будет убит, европейцы будут с энтузиазмом сражаться с Россией на Украине до последнего американского солдата", — отмечается в статье.После слов канцлера ФРГ Фридриха Мерца о поддержке Украины в разработке собственного дальнобойного оружия представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Германия соревнуется с Францией в первенстве по дальнейшему провоцированию войны.Как ранее сообщал госсекретарь США Марко Рубио, поставки оружия Украине по линии ранее утвержденного конгрессом финансирования продолжаются, но решений о новых пакетах помощи пока нет.В январе президент России Владимир Путин заявил, что Москва еще в 2022 году получила от Украины сигналы о том, что она будет воевать до последнего украинца. Как отмечал Песков, администрация экс-президента США Джо Байдена хотела продолжать войну, новые же американские власти говорят о необходимости мира.
https://ria.ru/20250528/vstrecha-2019556192.html
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в мире, украина, россия, сша, европа
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, США, Европа
"До последнего американского солдата". В США впали в панику из-за Украины
American Conservative: конфликт на Украине рискует перерасти в масштабный кризис