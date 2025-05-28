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Украина с января потратила на военные нужды более 18,3 миллиарда долларов - РИА Новости, 28.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
16:37 28.05.2025
https://ria.ru/20250528/ukraina-2019591816.html
Украина с января потратила на военные нужды более 18,3 миллиарда долларов
Украина с января потратила на военные нужды более 18,3 миллиарда долларов - РИА Новости, 28.05.2025
Украина с января потратила на военные нужды более 18,3 миллиарда долларов
Украина с января по апрель потратила на военные нужды более 18,3 миллиарда долларов, сообщили в среду в министерстве финансов страны в Telegram-канале. РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T16:37:00+03:00
2025-05-28T16:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
денис шмыгаль
владимир зеленский
в мире
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Украина с января по апрель потратила на военные нужды более 18,3 миллиарда долларов, сообщили в среду в министерстве финансов страны в Telegram-канале. "Семьсот шестьдесят пять миллиардов гривен (более 18,3 миллиарда долларов — ред.) составляют расходы общего фонда госбюджета на сектор безопасности и обороны в январе-апреле 2025 года", - говорится в сообщении украинского Минфина. Указывается, что более 200 миллиардов гривен или 4,8 миллиарда долларов были потрачены только в апреле текущего года. Как заявил украинский депутат Ярослав Железняк, комментируя информацию минфина в своем Telegram-канале, такие темпы расходования бюджета говорят о недостатке в стране средств на военные нужды. По мнению депутата, в 2025 году Украине придется увеличивать оборонные расходы более чем на 400 миллиардов гривен, или 9,6 миллиарда долларов. В апреле этого года украинское издание "Экономическая правда", ссылаясь на источники в правительстве, сообщило, что минобороны Украины расходует средства, предназначенные для выплат жалования военнослужащим, на закупку вооружения. Как считают журналисты "Экономической правды", вскоре украинскому правительству и парламенту нужно будет вносить изменения в бюджет на текущий год, иначе в казне не останется средств на выплаты жалования военным. По данным источников издания, в бюджете Украины уже недостает более 200 миллиардов гривен или почти 4,8 миллиарда долларов. В ноябре 2024 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Владимир Зеленский подписал закон о государственном бюджете Украины на 2025 год c дефицитом более 37,3 миллиарда долларов. По данным Шмыгаля, расходы в 2025 году были запланированы на уровне 86,6 миллиарда долларов, в то время как доходы прогнозировались на уровне 49,3 миллиарда долларов.
https://ria.ru/20241222/ukraina-1990675093.html
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украина, денис шмыгаль, владимир зеленский, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Денис Шмыгаль, Владимир Зеленский, В мире
Украина с января потратила на военные нужды более 18,3 миллиарда долларов

Минфин: Киев потратил на военные нужды более $18,3 миллиарда с января по апрель

© РИА НовостиПлощадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
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Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Украина с января по апрель потратила на военные нужды более 18,3 миллиарда долларов, сообщили в среду в министерстве финансов страны в Telegram-канале.
"Семьсот шестьдесят пять миллиардов гривен (более 18,3 миллиарда долларов — ред.) составляют расходы общего фонда госбюджета на сектор безопасности и обороны в январе-апреле 2025 года", - говорится в сообщении украинского Минфина.
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Указывается, что более 200 миллиардов гривен или 4,8 миллиарда долларов были потрачены только в апреле текущего года.
Как заявил украинский депутат Ярослав Железняк, комментируя информацию минфина в своем Telegram-канале, такие темпы расходования бюджета говорят о недостатке в стране средств на военные нужды. По мнению депутата, в 2025 году Украине придется увеличивать оборонные расходы более чем на 400 миллиардов гривен, или 9,6 миллиарда долларов.
В апреле этого года украинское издание "Экономическая правда", ссылаясь на источники в правительстве, сообщило, что минобороны Украины расходует средства, предназначенные для выплат жалования военнослужащим, на закупку вооружения. Как считают журналисты "Экономической правды", вскоре украинскому правительству и парламенту нужно будет вносить изменения в бюджет на текущий год, иначе в казне не останется средств на выплаты жалования военным. По данным источников издания, в бюджете Украины уже недостает более 200 миллиардов гривен или почти 4,8 миллиарда долларов.
В ноябре 2024 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Владимир Зеленский подписал закон о государственном бюджете Украины на 2025 год c дефицитом более 37,3 миллиарда долларов. По данным Шмыгаля, расходы в 2025 году были запланированы на уровне 86,6 миллиарда долларов, в то время как доходы прогнозировались на уровне 49,3 миллиарда долларов.
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