https://ria.ru/20250528/ukraina-2019544563.html

Песков анонсировал обмен проектами меморандумов с Украиной

Песков анонсировал обмен проектами меморандумов с Украиной - РИА Новости, 28.05.2025

Песков анонсировал обмен проектами меморандумов с Украиной

Россия и Украина скоро обменяются проектами меморандума, сообщил "Известиям" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T13:42:00+03:00

2025-05-28T13:42:00+03:00

2025-05-28T14:00:00+03:00

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Россия и Украина скоро обменяются проектами меморандума, сообщил "Известиям" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Работа продолжается. Скоро стороны обменяются проектами меморандума", - сообщил Песков, комментируя работу России и Украины в рамках договоренностей, достигнутых на переговорах с Стамбуле.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что переговорные команды России и Украины занимаются выработкой перечня условий для временного перемирия.Президент РФ Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп 19 мая провели телефонный разговор, посвященный, в том числе, урегулированию конфликта на Украине. Как сообщил российский лидер, разговор длился более двух часов. Также российский президент заявил, что РФ готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора. Тогда Трамп сказал, что не вводит новые санкции против Российской Федерации, потому что есть шанс урегулирования конфликта на Украине.

https://ria.ru/20250527/ukraina-2019179349.html

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Ольга Фомченкова

украина, россия, политика