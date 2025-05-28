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Песков анонсировал обмен проектами меморандумов с Украиной - РИА Новости, 28.05.2025
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13:42 28.05.2025 (обновлено: 14:00 28.05.2025)
https://ria.ru/20250528/ukraina-2019544563.html
Песков анонсировал обмен проектами меморандумов с Украиной
Песков анонсировал обмен проектами меморандумов с Украиной - РИА Новости, 28.05.2025
Песков анонсировал обмен проектами меморандумов с Украиной
Россия и Украина скоро обменяются проектами меморандума, сообщил "Известиям" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T13:42:00+03:00
2025-05-28T14:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
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политика
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Россия и Украина скоро обменяются проектами меморандума, сообщил "Известиям" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Работа продолжается. Скоро стороны обменяются проектами меморандума", - сообщил Песков, комментируя работу России и Украины в рамках договоренностей, достигнутых на переговорах с Стамбуле.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что переговорные команды России и Украины занимаются выработкой перечня условий для временного перемирия.Президент РФ Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп 19 мая провели телефонный разговор, посвященный, в том числе, урегулированию конфликта на Украине. Как сообщил российский лидер, разговор длился более двух часов. Также российский президент заявил, что РФ готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора. Тогда Трамп сказал, что не вводит новые санкции против Российской Федерации, потому что есть шанс урегулирования конфликта на Украине.
https://ria.ru/20250527/ukraina-2019179349.html
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украина, россия, политика
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Политика
Песков анонсировал обмен проектами меморандумов с Украиной

Песков: Украина и Россия скоро обменяются проектами меморандумов

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© РИА Новости / POOL
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Россия и Украина скоро обменяются проектами меморандума, сообщил "Известиям" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«
"Работа продолжается. Скоро стороны обменяются проектами меморандума", - сообщил Песков, комментируя работу России и Украины в рамках договоренностей, достигнутых на переговорах с Стамбуле.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что переговорные команды России и Украины занимаются выработкой перечня условий для временного перемирия.
Президент РФ Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп 19 мая провели телефонный разговор, посвященный, в том числе, урегулированию конфликта на Украине. Как сообщил российский лидер, разговор длился более двух часов. Также российский президент заявил, что РФ готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора. Тогда Трамп сказал, что не вводит новые санкции против Российской Федерации, потому что есть шанс урегулирования конфликта на Украине.
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